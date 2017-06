Mail Communiqué L'IRT sensibilise les professionnels de l'hôtellerie à l'Ecolabel européen





L'année 2017 proclamée année internationale du tourisme durable par les Nations Unies est une occasion unique de saisir l’opportunité d’orienter les hébergeurs, vers un tourisme plus vertueux. Plus que n’importe quelle autre forme de développement, le tourisme nécessite un environnement préservé.



A cette fin, l’IRT s’est associé avec L’ADEME et l’AFNOR afin de sensibiliser les acteurs sur l’enjeu environnemental pour la destination et par la même occasion présenter l’appel à projet HETEL dédiée aux établissements hôteliers classés trois étoiles et plus. Le Palm Hotel & Spa, classé cinq étoiles, qui a vu le renouvellement de sa certification Ecolabel Européen le 21 juin dernier, a accueilli cette réunion d'information.



Au programme de cette rencontre : Mot d’accueil de Patrice Peta, directeur du Palm Hotel & Spa

Intervention du vice-président de l'IRT Christian Loga sur "Un projet à partager : la mise en place de l’Écolabel Européen dans les services d’hébergements touristiques"

Qu’est que l’Écolabel Européen service d’hébergement touristique ?

Contexte et enjeux de l’Écolabel Européen par Mme Boucheron de l'ADEME

Critères du référentiel Écolabel Européen par Mme Raghoonauth, directrice de l'AFNOR

Témoignage des certifiés Ecolabel Européen réunionnais par Justin Ocloo, responsable Qualité Sécurité Environnement sur :

Les motivations des établissements

Les actions et leurs impacts économiques et environnementaux

Retours d’expériences en France par Mme Raghoonauth, directrice de l'AFNOR

Présentation de l’appel à projet visant l’obtention de l’Écolabel Européen pour les hébergements touristiques par Mme Boucheron de l'ADEME

Les aides financières

Critères d’éligibilité

Processus, calendrier, déroulé

Opportunité d’une formation en amont de la démarche (AFNOR – OPCALIA)

Questions-réponses, échanges avec les hôteliers et conclusions.

Le projet HETEL : vers l'obtention de l'Ecolabel Européen pour les hébergements touristiques



Créé par la Commission Européenne en 2003, l’Ecolabel Européen est un label unique, reconnu de manière officielle à l'échelle européenne et utilisable dans tous les états membres de l'Union Européenne. Il permet à un établissement de réduire ses dépenses énergétiques, d’associer l’équipe à la vie de l’entreprise, d’améliorer les relations avec les fournisseurs et d’apporter des réponses aux attentes croissantes de la clientèle en matière de développement durable.





L’appel à projet HETEL vise à financer une démarche d’obtention de l’Ecolabel Européen pour les hébergements touristiques permettant : • D’une part, d’encourager un plus grand nombre d’hébergements touristiques à s’engager dans l’Ecolabel Européen compte-tenu des enjeux environnementaux et économiques associés au tourisme ;

• D’autre part, de capitaliser sur le retour d’expériences et de mesurer les impacts économiques et environnementaux associés à l’Ecolabel Européen.

Pour ce faire, l'accompagnement financier de l'ADEME envers les hébergements se déroule en deux phases : • Phase 1 : un diagnostic comprenant un état des lieux et la préparation à la démarche Ecolabel Européen ;

