L'Excelsior s'incline 2-3 face au Mans: Retour sur le match

Suite aux arrêts de jeu de la première mi-temps, le premier but du Mans a été inscrit par corner d'Archimbaud, Lemonnier percute la transversale, et revient sur Hafidi, qui de la tête, marque sans opposition.



Le second but du Mans est inscrit à la 49e minute. Cafouillage dans la surface de réparation Saint-Joséphoise et Duponchelle déboule côté droit, son centre trouve la tête de l’attaquant Soro. Bovari repousse, Tangatchy à l’affût de la tête, double la mise.



Un but immédiatement suivi d’un coup franc à proximité du point de corner, réduisant le score à 1-2. Manas frappe au premier poteau, Doumbia sous la pression d'Elcaman, dévie et ne laisse aucune chance à Mensah.



À la 68e minute, Vincent déboule côté gauche et centre plein axe. Soro de la tête bat Bovari en coin, faisant passer le score à 1-3 pour le Mans.



Les Saint-Joséphois ont voulu y croire après le centre d'Acapandié, suivi d’un but d’El Madaghri ramenant le score à 2-3. L’Excesior tente en vain d’égaliser mais le sifflet final clôturera au score de 3 à 2 pour le FC le Mans.