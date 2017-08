L'Etat engage 56,5 millions d’euros pour CHU de La Réunion

En difficulté financière, le CHU de La Réunion va bénéficier d’une enveloppe de l’Etat de 56,5 millions d’euros sur la période 2017-2021. "Un engagement financier important" selon Jean-Paul Virapoullé, président du conseil de surveillance du CHU et Lionel Calenge, directeur général du CHU de La Réunion. Dans un communiqué commun, les deux hommes saluent "une très bonne nouvelle qui ouvre de réelles perspectives de retour à un équilibre budgétaire pour notre CHU".



Sur les 56,5 millions d’euros, 32,5 millions viennent en soutien pérenne et 24 millions versés en aides exceptionnelles.



Cette "reconnaissance par le niveau national" ne doit pour autant pas masquer les efforts du CHU qui "devra maîtriser ses charges d'exploitation et développer ses recettes".



Le 26 septembre prochain, un plan de retour à l’équilibre sera présenté au Comité interministériel de performance et de modernisation (COPERMO). Il " vise à créer les conditions durables d'une offre publique de soins de qualité pour nos patients, et concerne aussi le développement des activités d'enseignement et de recherche qui signent l'excellence Française dans l'Océan Indien".



"La réussite du plan de retour à l'efficience sera exigeante, et nécessitera une solidarité interne entre les professionnels du CHU, l'évaluation de la performance de chaque secteur et l'équité de l'effort qui devra être porté par tous les membres de la communauté hospitalière".



Jean-Paul Virapoullé ajoute que le conseil de surveillance qu’il préside sera "très vigilant sur l'exécution du plan de retour à l'équilibre validé par le COPERMO".