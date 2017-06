Mail Courrier des lecteurs L’Esprit Saint ne viendra (peut être) pas

La Réunion va échapper probablement au schéma métropolitain de" l'escalade dans l'engagement" , que j’appellerai pour ma part la persévération dans l'erreur .

Les instituts de sondages , prudents , nous classent d’ailleurs dans une catégorie à part , parce qu’ils ont constaté que les déterminismes sociaux généraux , qui leur permettent de faire en métropole des prévisions, ne fonctionnent ni dans les DOM ni en Corse .



Chez nous ce sont des particularismes locaux qui sont à l’œuvre.

Oublions donc la recherche ( illusoire ) du compromis droite - gauche , le refus du manichéisme des classifications , le renouvellement de la classe politique , la transparence et la probité politique dans l’action.



Mais ne nous trompons pas : l’inversion locale des valeurs « politiques » ne témoigne pas d'une vertu particulière de nos candidat(e)s. Bien au contraire ! L’exercice des mandats politiques est souvent marqué chez nous par ce que l’on peut concevoir de pire dans ce que nous appelons une démocratie. On résume le symptôme sous le vocable de « clientélisme ». Oh ! nous n’en avons pas l’exclusivité bien sûr . On retrouve cela aussi un peu dans nos banlieues déshéritées , sans doute parce que les mêmes causes ,- essentiellement l’ absence d’autonomie économique et l’insuffisante émancipation culturelle - , provoquent les mêmes effets .



Mais au fond ce qui va se passer à La Réunion sera la preuve de l'imposture de ce non-mouvement des républicains marcheurs immobiles , déjà à bout au bout de 6 mois de piétinement si peu républicain. Des promesses de bazar, créances endossables par à peu près n’importe qui , gagées sur des comptes sans provision .

En Marche ! Une simple idée, comme le manteau de Rimbaud !

Une ligne politique soluble dans à peu près tout et le contraire de tout . Une aubaine pour les opportunistes de tous poils et les SDF de la politique .



Enfin ouvrons les yeux !



Voilà des candidat(e)s qui sont soutenu(e)s par un maire condamné pour corruption à 30 mois de prison et un autre maire margoulin de haute volée!

Voilà des candidat(e)s issues de appareils politiques les plus archaïques et qui ont fait de la politique leur métier , pour durer , avec au final l'apothéose de la trahison !

Voilà des candidat(e)s , les plus sectaires hier , devenu(e)s œcuméniques aujourd’hui !

Voilà des candidat(e)s qui défendaient hier des politiques qui nous ont mis dans une impasse !

Voilà des candidat(e)s qui mobilisent , comme au bon vieux temps, les appareils municipaux pour faire campagne ( cf . à ce sujet l'aveu cruel du journaliste Garcia du JIR en reportage au dernier meeting de Mme Bareigts) !

Voilà des candidat(e)s qui font commerce des pires promesses démagogiques du toujours plus .



Dimanche soir on se rendra compte que rien n'a changé en fait .

Et lundi on se réveillera avec la gueule de bois , parce que l’on se rendra compte qu’on a pris les mêmes et qu’on recommence pour cinq ans , comme après chaque Tour de France , quand on apprend que la course a été truquée



Au fond La Réunion aura servi encore une fois de laboratoire .

On y aura mis en évidence l'imposture "macronienne".



Mais je vais vous faire une confidence : à la vérité tout cela n'a aucune importance .

Le vote n'est qu'un piège à cons.

Ce qui compte ce sont les impératifs de Bruxelles et e la finance. Et pour ça on n'a pas besoin réellement des suffrages populaires. Les technocrates suffisent et ils veillent.



Tenez je prends le pari que, demain, pour rétablir nos équilibres financiers :



- La Guyane attendra encore avant de récupérer ses 3 milliards ;

- notre convergence s'enlisera dans le blablabla bureaucratique, d’ailleurs c’est un machin qui a été fait pour ça ;

- la continuité territoriale ne sera guère mieux assurée qu'hier, parce que la promesse de Macron d’injecter 100 millions dans le dispositif ne sont pas à notre portée;

- les équipements resteront rares et les projets d’aménagement seront toujours en plan ;

- les fonctionnaires seront désindexés;

- la réfaction fiscale de 30 % sera supprimée ;

- les emplois aidés seront rationnés ;

- nos planteurs seront abandonnés.

- les chômeurs seront moins indemnisés et ne retrouveront pas du boulot parce qu'il n'y en a pas , les milliers d’emplois promis n’existant que dans la tête des démagos ;

- les candidats courront en de plus en plus grand nombre les concours administratifs , pour devenir flics ou fonctionnaires , de quoi attendre sans s’en faire.. ;

- les petits vieux seront toujours aussi délaissés et la retraite des indépendants sera toujours aussi dérisoire ;

- la fiscalité locale explosera pour la majorité des contribuables non privilégiés;

- les illettrés n'apprendront toujours pas plus à lire qu’hier, sauf les tracts électoraux qu'on leur déchiffre

-la vie réelle sera toujours aussi chère pour les plus démunis ;

- la délinquance explosera.



Et en 2022 nous aurons toujours un département et une région , deux conseils consultatifs inutiles, trois chambre consulaires et même trois avec le comité des pêches . Nous compterons 100 000 fonctionnaires et 50 000 emplois associatifs subventionnés. Nos étudiants brillants fuiront notre Université médiocre. Le budget de notre CHU restera plombé par des déficits abyssaux. L’article 73 de notre Constitution sera toujours aussi illisible et impraticable. L’Europe sera toujours à la fois aussi lointaine et pourtant pinailleuse.



VOILA LA VERITE et l'Esprit Saint ne viendra pas parce que le corps est malade ...



Maintenant si ça vous amuse de participer au grand cirque électoral, demandez le programme. Doit bien y avoir un meeting- concert près de chez vous . Un dernier avant l’extinction des feux républicains et avant que tout le monde se remette au boulot , enfin ceux qui en ont un . Pour les autres, rendez vous à Pôle Emploi ou à la CAF. Pierre Balcon Lu 153 fois



