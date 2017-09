L'Ermitage Les Bains ne perd pas encore son H

Le feuilleton n'est pas terminé. L'Ermitage les Bains n'a pas encore officiellement perdu son "H". L'affaire devait être pliée ce jeudi après-midi en conseil municipal de Saint-Paul mais le maire a suivi la proposition de son conseiller municipal Guy Saint-Alme (élu délégué à la démocratie participative) pour que l'affaire soit étudiée plus profondément par le service culturel et non le pôle technique, selon ses propos cités dans le Journal de l'Ile.



L'affaire inscrite ce jeudi à l'ordre du jour du conseil faisait suite à un contentieux de la Ville face à un administré, lequel avait déposé un recours devant le tribunal administratif le 18 mars 2016. Le 6 juillet dernier, le juge administratif rendait sa décision, enjoignant la municipalité d'inscrire à l'ordre du jour de son prochain conseil la question de la suppression du H de l'Hermitage pour que plus aucun doute ne subsiste sur le sens historique de ce quartier.



"L'origine de ce nom se fonde sur les aspects physiques du lieu, mis en relation avec le sens de l'étymologie du mot 'ermitage'", a justifié le maire au cours de la délibération. "Ce terme désigne, entre autres, un endroit écarté ou solitaire et sa racine grecque "erêmos" est la même que celle du mot désert (...)" .



Pour la municipalité, "la région de l'Ermitage les Bains, en plus de son aspect désertique, est restée longtemps un lieu écarté et difficile d'accès, ce qui correspond parfaitement au sens du mot utilisé pour sa dénomination". Il faudra donc attendre un prochain conseil pour que la hache de guerre soit définitivement enterrée.