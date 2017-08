L'Entre-Deux dispose désormais d'un pôle de proximité

Elle était la seule commune de la CASUD à ne pas disposer d’un pôle de proximité. C’est désormais chose faite. Ce pôle, inauguré ce vendredi matin en présence du maire Bachil Valy et des élus de l’intercommunalité, permettra aux administrés de la commune d’avoir un accès direct aux services délivrés par la CASUD.



Conseils pour l’installation ou leur raccordement des fosses sceptiques, délivrance des titres de transport destinés aux enfants ou "Pass libre-circulation" pour les personnes âgées ou encore conseil sur la gestion des déchets et leur tri...6 agents, renforcés par 6 titulaires de contrats d’engagement de service civique ont intégré cette structure qui a pour objectif d’éviter aux administrés de longs déplacements.



Une réalisation qui s’intègre dans un programme de développement de la commune de l’Entre-Deux. Le chantier de la station de potabilisation des Songes pour 2 millions d’euros débutera en 2018 tout comme le lancement des travaux de la halte routière de l’Entre-Deux, "ce qui améliorera significativement la desserte en transports urbains et le confort des usagers".



Par ailleurs, la CASUD, qui a repris la compétence touristique, souhaite prochainement réaliser un Office touristique intercommunal (OTI). "Celui-ci permettra de renforcer les actions de l’intercommunalité sur chacun des territoires concernés et de donner à ces derniers et aux acteurs du tourisme les outils pour développer l’activité touristique, secteur fondamental de l’économie locale".