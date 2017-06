L'"Égyptien" jugé à Paris ce vendredi

Naïl Varatchia, le jeune Réunionnais de 23 ans soupçonné d’ "association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme" sera jugé ce vendredi au tribunal correctionnel de Paris, dans la 16e chambre, spécialisée dans les affaires de terrorisme.



Surnommé l’ "Égyptien", Naïl Varatchia est originaire de Saint-Denis et a effectué ses études au lycée catholique privé Levavasseur ; mais il s’est rapidement radicalisé en métropole et à l’étranger. L’Inde, l’Angleterre puis l’Egypte ont vu le jeune changer. C’est à Alexandrie qu’il aurait été en contact avec un institut théologique. Ayant acquis des connaissances de l’Islam littéral, il a pu ensuite donner des cours dans un appartement de Saint-Denis et inciter des jeunes à partir faire le "djihad" en Syrie.



Il pourrait s’agir d’un cas suffisamment grave pour qu’une décision soit prononcée aujourd’hui. Il encourt jusqu’à 10 ans de prison.