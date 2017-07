Ville de Saint-Paul

Ville de Saint Paul L’École de l’Ermitage remporte le challenge départemental de voile 150 élèves de CM1 et CM2 des écoles des circonscriptions Ouest et Sud de l’île ont participé au challenge départemental de voile organisé en partenariat par la ligue de voile et le Rectorat ce mardi à Trou d’Eau, la Saline-les-Bains.



Les classes présentes représentaient les villes de Saint-Paul, du Port, des Avirons et de l’Etang Salé. C’est à l’issue d’une unité d’apprentissage en voile, encadrée par des moniteurs de la Ligue dans les établissements concernés, que les élèves ont été sélectionnés pour participer à cette finale. Comme chaque année, cette rencontre s’est déroulée en deux temps distincts :

– un parcours voile chronométré : régate (en binôme sur "Optimist")

– des ateliers à terre : "matelotage" / gréement d’un bateau / sens et vocabulaire marin / et développement durable.

Chaque classe a, par la suite, réalisé une production collective mettant en jeu la voile dans un cadre interdisciplinaire.



À l’issue des épreuves qui se sont disputées en première partie de matinée, c’est la classe de primaire de l’école de l’Ermitage-les-Bains qui s’empare de la coupe et du trophée du vainqueur remis par Alex Pota, 7ème adjoint délégué aux affaires scolaires. La classe de primaire de Bellemène remporte quant à elle la seconde place.

Un bravo à tous ceux qui ont permis à ce beau challenge de se réaliser à savoir les agents des services de la ville de Saint-Paul, les représentants de la ligue de voile et tous les moniteurs des clubs et associations affiliées à la ligue ainsi que tous les conseillers pédagogiques EPS du Département et les enseignants, la Réserve Naturelle Marine, l’Académie de la Réunion et la Région réunion.

Lu 112 fois





Dans la même rubrique : < > Mise en place d’un "Plan anglais" Conseil municipal : Des félicitations pour nos valeureux MNS