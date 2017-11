L'Armée de l'Air sud africaine dans le ciel Réunionnais

Surprise ce matin le long des côtes de l'Etang-Salé où les gens ont pu apercevoir deux avions militaires en patrouille serrée dans le ciel.



Le premier aéronef est le Casa de l'Armée de l'Air basé à Gillot. L'attention se porte particulièrement sur le deuxième avion puisqu'il s'agit d'un avion sud africain, plus précisément un Dakota Dc3.



Le Douglas DC-3 est un avion de transport bimoteur à hélice produit par la compagnie américaine Douglas Aircraft entre 1936 et 1945. À cette époque, sa vitesse et son rayon d'action ont révolutionné le transport aérien.



Les deux aéronefs de type transporteur volaient dans le cadre d'un exercice de coopération et ont effectué des largages de parachutistes sur la zone de Pierrefonds.