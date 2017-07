L’Allocation de rentrée scolaire versée à partir du 3 août 2017

L’allocation de rentrée scolaire sera versée à partir du 3 août 2017 dans les foyers réunionnais.Au 31 décembre 2016, 81 514 allocataires ont bénéficié de l’ARS pour 130 226 enfants concernés soit 50,1millions d’euros versés aux familles, indique la CAF.Pour la rentrée 2017, l'ARS peut être versée pour chaque enfant scolarisé né entre le 16 septembre 1999 et le 31 décembre 2011 inclus, et pour chaque enfant plus jeune déjà inscrit en CP. "Il est possible de télédéclarer à la Caf la situation de vos enfants âgés de 16 à 18 ans", indique la Caisse.Depuis trois ans, il n’est plus nécessaire de remettre à la Caf le certificat de scolarité des enfants âgés de 16 à 18 ans pour bénéficier de l'ARS. Une simple déclaration en ligne sur Caf.fr ou l’appli mobile suffit.En 2016, 62% des allocataires concernés ont utilisé caf.fr ou l’appli mobile, pour déclarer en ligne la scolarité de leur enfant âgé de 16 à 18 ans. "La télédéclaration facilite le traitement du droit à l’ARS et un paiement immédiat de l’allocation si les conditions administratives sont remplies".