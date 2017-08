L'Airbus A350-900 de French Blue prêt pour son premier vol Paris-Réunion

French Blue obtient son premier Airbus A350-900 ce lundi. Il arrive avec deux semaines de retard, initialement prévu dans les airs le 8 août. Officiellement livré le 30 juin dernier, il est donc enfin prêt pour son premier vol Paris-Réunion prévu demain. Il décollera de Paris à 18h et arrivera mercredi matin à Gilot.L'Airbus contient 411 places, 35 passagers en classe Premium et 376 en Économie. Pour rappel, l'appareil avait été visité par nos équipes, encore en montage, en décembre dernier.Le premier vol de l’ A330-300 de la compagnie low-cost avait eu lieu le 16 juin et l’appareil avait atterri le 17 juin à l’aéroport Roland Garros.Le deuxième Airbus A350-900 sera livré l'année prochaine.