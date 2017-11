L'Agorah fête ses 25 ans et ouvre les portes de la Villa Lenoir

Ce vendredi 1er décembre l’agence d’urbanisme de la Réunion (AGORAH) fête son 25 ème anniversaire et ouvre ses portes à tous de 10h à 18h.



Au programme : Des débats sur le thème des déplacements, du foncier économique déchets, habitat et la Réunion de 2050.



Au service de la Réunion, des acteurs de l’aménagement et de la prospective territoriale depuis 1992, l’AGORAH fête le 1er décembre 2017 ses 25 ans. Cet événement ouvert à tous est l’occasion de présenter le travail réalisé par l’agence et ses partenaires dans les différents domaines d’expertises que sont l’urbanisme, l’habitat, les déchets, les mobilités, les risques naturels…



Cette journée a pour but de faire de l’AGORAH un lieu d’échanges, de débats, de partage de la connaissance et de tisser des liens entre les partenaires de l’agence et les différents publics : scolaires, étudiants, associations,… L’Agence d’Urbanisme de La Réunion accueillera le public autour d’expositions sur les études menées pour le développement du territoire, à travers des émissions, une animation avec le graffeur réunionnais Jace qui réalisera une fresque en direct, et des échanges avec les experts de l’agence et des partenaires.