L'APR de Claude Hoarau appelle "à faire barrage à la droite" au second tour

Action Populaire de La Réunion prend acte des résultats de ce premier tour des élections législatives et souhaite faire quelques remarques et apporter un soutien clair aux différents candidats qui peuvent et doivent pouvoir faire barrage aux candidats de "Les Républicains" de Fillon et Sarkozy.



En effet, le mauvais quinquennat socialiste ne doit pas occulter les raisons qui ont amené en 2012 les électeurs à faire barrage à Sarkozy et ses soutiens, ici, à La Réunion. Les deux quinquennats qui viennent de s’écouler ont été mauvais pour la population et il faut, aujourd’hui, ne pas laisser le dernier effacer la catastrophe du précédent.

Il ne faut jamais jeter le bébé avec l’eau du bain !



Par ailleurs, nous constatons comme tout le monde la très forte abstention, qui est encore plus forte à La Réunion qu’en métropole. Nous sommes à plus de 65 % ce qui veut dire que deux personnes sur trois ne sont pas allées voter pour différentes raisons, qui seront toujours de bonnes raisons, communions, fêtes diverses, et autres pique-niques. C’est un phénomène qui s’amplifie élection après élection et qui doit tous nous interpeler. Le nombre de candidats souvent très important est surement l’un des motifs évoqué le plus souvent par les abstentionnistes. Le discours négationniste de certains parlant de la classe politique comme vérolée et "tous pourris" y est surement aussi pour beaucoup.



Ceci dit, A l’inverse de la métropole, où les candidats de LREM ont fait une percée significative, La Réunion reste suffisamment conservatrice pour que l’on retrouve dans les sept circonscriptions ou presque des duels droite/gauche ou tout au moins des duels opposants des représentants des forces politiques implantées ici ou là.



Nous appelons sur les 7 circonscriptions les électrices et les électeurs à faire barrage à la droite au 2ème tour le 18 juin. Les candidats de droite "Les Républicains" représentants de Sarkozy et Fillon mais aussi de la majorité régionale dirigée par Didier Robert peuvent être battus partout. Etre en tête au soir du premier tour, surtout avec des scores assez bas, ne signifie en aucune manière la certitude d’une victoire la semaine prochaine, bien au contraire.



La mobilisation et le rassemblement de toutes les forces de progrès doivent s’effectuer maintenant pour faire barrage à la droite et donner à La Réunion des députés qui feront avancer notre île et ne seront pas dans une opposition dure et improductive au gouvernement. Nos futurs députés doivent être critiques mais constructifs.



Nous apportons donc comme au 1er tour notre soutien à Ericka BAREIGTS dans la 1ère circonscription, à Huguette BELLO dans la 2ème, à Virginie GOBALOU dans la 4ème, à Jean-Hugues RATENON dans la 5ème et à Thierry ROBERT dans la 7ème circonscription.

Dans les 2 autres circonscriptions, la 3ème où le candidat que nous soutenions est éliminé et la 6ème où nous n’avions soutenu personne, nous appelons les électeurs à faire barrage à la droite dure en apportant leur vote à Jacquet HOARAU (3ème) et Monique ORPHE (6ème).



Le 18 Juin est une journée d’histoire de 1945, La Réunion doit encore écrire la sienne en faisant du 18 juin 2017 un jour mémorable. Nous devons montrer au monde que notre île est une terre de progrès en faisant barrage à la droite partout sur notre territoire. Les résultats du 1er tour montrent bien que cela est largement possible sur les 7 circonscriptions.



Un proverbe africain dit "seul on va vite mais ensemble on va loin", alors mobilisons nous et rassemblons nous !



Le 12 Juin 2017, pour APR

Claude HOARAU

