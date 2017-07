L'ADPECR organise son Concours de chèvres Boer

L'association Boer Réunion, qui regroupe les éleveurs de cabris, a organisé un concours ce samedi, en collaboration avec la mairie de Bras-Panon (sur le champ de foire), l'URCOOPA, la CANE, GROUPAMA et la coop des AVIRONS.



La chèvre Boer est la race de cabri la plus populaire au niveau mondiale avec ces aptitudes bouchères exceptionnelles . Sa viande est l'une des moins riches en cholestérol au monde.



Plus de 110 spécimens de la race Boer étaient soumis à un juge d'Afrique du Sud pour déterminer les meilleurs reproducteurs de la race. L'Afrique du sud est le berceau de la race Boer dans le monde et c'est pour cette raison que les éleveurs de la Réunion font tout les ans appel à leur expertise pour améliorer leur génétique. Durant cette semaine, les éleveurs ont participé à des formations sur la morphologie caprine.



Pour le juge d'Afrique du Sud, Mr Johnny Henderson, le cheptel Boer à la Réunion est bon avec des chèvres qui sont longues et très maternelles. Les points d'amélioration portent sur le manque de viande sur les cuisses mais surtout sur des défauts fonctionnels comme les pattes en X ou les pâturons trop faibles. Pour lui les éleveurs doivent se focaliser sur ces points plutôt que sur des critères secondaires comme la longueur des oreilles.



Au cours de cette journée ont également été remises les attestations de réussite pour les éleveurs qui ont suivi une formation en Afrique du Sud et à la Réunion.