Kwassa-kwassas: Emmanuel Macron souhaite "l'apaisement"

Après l'indignation suscitée suite à sa blague douteuse sur les kwassa-kwassa s, le Président Emmanuel Macron souhaite "l’apaisement". Ce lundi, Emmanuel Macron et Assoumani Azali, Président des Comores, ont échangé par téléphone et convenu de "travailler dans un esprit d’apaisement et de confiance mutuelle". L’objectif est désormais de "renforcer la coopération dans tous les domaines entre les Comores et la France pour empêcher de nouveaux drames humains", rapporte la presse nationale.En visite au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage atlantique d'Etel, dans le Morbihan, Emmanuel Macron avait tenté un trait d’humour sur ces embarcations utilisées par des passeurs entre les Comores et Mayotte."Ah non, c’est à Mayotte les kwassas-kwassas […] Mais le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du Comorien !"Une plaisanterie "choquante et méprisante" pour les autorités comoriennes qui ont déploré cette "déclaration inconsidérée à mettre sur le compte de la jeunesse" du président français. Elles demandent désormais à ce qu'une solution soit trouvée au drame que vivent des milliers de migrants Comoriens. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Bacar Dossar, avait quant à lui exigé des excuses du président français.De son côté l’Elysée avait reconnu "une plaisanterie pas très fine (..) dont le président de la République a pleinement conscience et dont il a eu l'occasion de parler durant la campagne présidentielle".