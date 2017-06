KwaLa!, un nouveau festival à la Cité des arts

L’offre culturelle de la la Cité des arts s’enrichit. Du 1er au 5 août prochain, le complexe dionysien accueillera un nouveau festival, baptisé KwaLa!. Produit par l’association 21°6, il innove dans sa forme, puisque le festivalier pourra interagir avec l’événement au travers d’installations, de concerts, des réseaux sociaux, du web live et d’un community wall.



La Cité des arts accueillera les 4 et 5 août les têtes d’affiches. Néanmoins, des évènements liés au festival auront lieu à compter du 1er août à la Cour Carrée, au Casino ou encore à la Cathédrale avec différents artistes.



PROGRAMMATION



Mardi 01 Août 2017



Jim Fortuné | Cour Carrée - 19H30 - Dans la limite des places disponibles

Jim Fortuné aime à nous montrer du pays au travers de ses chansons créoles. Il n´hésite pas à se laisser porter vers les couleurs de l’Océan Indien : Salégy, Séga mauricien ou seychellois… Il dit ne pas se prendre au sérieux, mais ses textes pleins de légèreté et d'humour entraînent le public dans son univers tendre, empreint parfois de mélancolie.



Waloo Quartet | Casino - 20H00 - Dans la limite des places disponibles

Loin des sentiers battus, le groupe met un point d’honneur à faire découvrir aux amateurs de jazz des standards que le public connaît peu, et montre ainsi la richesse et la diversité de ce style. Avec l’enregistrement de son premier album (à paraître en juin 2013), Waloo offre un répertoire de compositions pleines d’énergie et d’enthousiasme, alliant modernité et tradition, le tout avec des couleurs indo-océaniques. Le public est unanime : l’énergie communicative et les ambiances aériennes emportent l’auditeur.



Mercredi 02 Août 2017



The Stranger | Cour Carrée - 19H30 - Dans la limite des places disponibles

Après avoir endiablé les bals la poussière, Guy, Franc, Gérard, Armand, Sadry et Nicol se retrouvent pour une soirée d'exception qui promet de vous faire danser à la Cour Carrée.



Joël Paraclet | Casino - 20H00 - Dans la limite des places disponibles

Le pianiste-compositeur de jazz Joël Paraclet, qui se produit rarement, nous fera découvrir son instrument, le piano, à travers ses dernières créations et les plus beaux standards du répertoire jazz.



Koulèr Gospel | Cathédrale - 19H00

Groupe de gospel de l'Ile de la Réunion, fondé en 2010. Leur répertoire se compose tour à tour de gospel traditionnel et événementiel Sud Africain, Américain, sans oublier le Gospel Maloya ! "Pour nous le gospel est sans frontière, pour preuve, l'ensemble vocal se compose de toute ethnie et toute pratique religieuse".



Jeudi 03 Août 2017



Kisa Kosa | Cour Carrée - 19H30 - Dans la limite des places disponibles

Kisa Kosa est une formation qui propose une esthétique musicale "sud-sud" essentiellement aux accents de l'Océan Indien, d'Afrique, du Brésil. Née de la rencontre entre la chanteuse Corine Thuy Thi et le guitariste, compositeur, arrangeur Jean Pierre Jozéfinn', le duo s'adjoint d'un talentueux percussionniste en la personne de Toto. Ces musiciens confirmés, aux expériences multiples locales et internationales, leaders aussi de leur(s) propres projets, proposent une musique très chaloupée, invitant immédiatement au voyage grâce à une interprétation de haut vol et des arrangements finement ciselés de leurs propres compositions ou des standards musicaux de l'hémisphère sud.



Vendredi 4 août 2017



Menwhopause (Inde) | Malagasy Guitar Masters (Madagascar) | Markus & Shahzad Santoo Khan (Pakistan/France) | The Barberettes (Corée du Sud) | Cero 39 (Colombie) | The Excitements (Espagne/USA)



Menwhopause | PALAXA - 20H15 – 21H45

Menwhopause est un groupe de New Delhi, connu pour être l'un des premiers en Inde à distribuer gratuitement sa musique sur Internet et Kickstart ; l'éthique DIY. «Easy» le premier album majeur de Menwhopause, enregistré avec une équipe qui comprenait Miti Adhikari (Radiohead, Nirvana ...) et Richard Dodd (Kings of Leon, Tom Petty ...) a été un fort succès commercial et qualifié d'un des albums les plus brillants d'un groupe indien par The Times of India. Le groupe a participé à plusieurs tournées US.



Malagasy Guitar Masters | FANAL - 20H30 – 22H00 - ASSIS - Capacité salle limitée

Ce trio réunit trois fortes personnalités ; Téta, Chrysanto Zama, et Joël Rabesolo, Une rencontre inédite dont le projet s’est inscrit dans le temps avec la parution d’un premier album en octobre 2016 puis au travers de nombreux concerts. Tradition et contemporanéité dessinent un ailleurs poétique et musical. Trois créateurs, déjà reconnus dans leur pays, qui entrouvrent de nouveaux mondes sonores. Un défi où l’exigence musicale rime avec virtuosité et musicalité.



Markus & Shahzad Santoo Khan | FANAL - 22H15-23H45

Markus et Shahzad proposent un update musical du oud et de la musique électronique offrant un mélange savoureux, inattendu et chimérique. Une musique qui mène à la découverte d’un orient synthétique et résolument moderne. A la fois sensuel et cyber-poétique, le groove sur vitaminé de la batterie et les claviers psychédéliques et rageurs propulsent le oud de Markus à la rencontre d’un paysage harmonique envoûtant à la rencontre du chant qawali



The Barberettes | FANAL - 22H45-00H15 - ASSIS - Capacité salle limitée

"Les Barberettes" renouent avec une tradition de la pop féminine qu’on appelle les girls groups "Les trois Sud-Coréennes soufflent les airs des années 1950 avec des chansons pop et jazz façon "doo-woop".



Cero 39 | PALAXA - 00H00-02H15

Producteurs incontournables de la scène de Bogota depuis 2012, CERO 39 n'ont cessé d'affirmer leur place au sein de la nouvelle scène alternative tropicale de la capitale colombienne grâce à la qualité de leur production et surtout de leur live. Leur son chaud et psychédélique captive les dancefloors sud américains depuis quelques années.



The Excitements | FANAL - 00H45-02H15

The Excitements est une surprenante formation en provenance de Barcelone, au Rhythm & Blues brut et puissant ! Un soul band sans-additifs ni conservateurs qui attache énormément d’importance à produire un son authentique, porté par la voix envoûtante de la chanteuse Koko Jean Davis, véritable phénomène scénique.



Samedi 5 août 2017



Jacques in the box | Soweto Gospel Choir | The Fanculos | Hifana | City Kay | Jazzanova Live feat Paul Randolph



Jacques in the box | PALAXA - 19H30-21H00

Nous sommes tous Jacques, et il y a trois boîtes: celle dans laquelle nous sommes nés, celle dans laquelle nous vivons et celle de laquelle nous tentons chaque jour de nous échapper. Formé en 2013 autour de Sarabjit Chadha, Jacques in the Box est un groupe 'open-source', une collaboration sans cesse renouvelée pour une musique libre, imprévisible et décomplexée.



Soweto Gospel Choir | FANAL - 20H30-21H30

Mélangeant l'évangile africain avec des hymnes traditionnels, le reggae jamaïcain, la pop américaine et les chansons laïques à thème spirituel, le choeur de Soweto est une unité performante formée en 2002 par les directeurs de chœur David Mulovhedzi et Beverly Bryer. le groupe comprend 30 membres et le spectacle qu'il produit est une puissante expression d'espoir et de joie pleine d'harmonies vocales sud-africaines.





The Fanculos | PALAXA - 21H45-23H15

Formés de musiciens les plus coté de Mumbay fortement influencé par les groupes britanniques comme The Spécial, Madness, ou encore The Beats. Leur concert est un mélange à haute énergie de reggae, de dub et de funk le tout puissamment épicé de ska. Un pur groupe de live composé des meilleurs musiciens de Mumbay à la recherche permanente d’interaction.



Hifana | FANAL - 22H15-23H45

HIFANA est un duo de Dj de Tokyo. Hip-Hop, Break-beat, House, Drum & Bass, Funk, HIFANA est connu pour ses performances live originale et créative, au cours de laquelle ils n’utilisent aucune séquence programmée. Le concert au Kwala sera interactif (échanges vidéo entre le public et la scène).



City Kay | PALAXA - 00H00-01H30

Jay El-Kady aurait pu être un oriental de Londres branché sur la variété égyptienne, mais c'était sans compter sur la nounou jamaïcaine qui l'a biberonné au roots et au rock steady. XXIe siècle oblige. Il explore avec son groupe City Kay un crossover du roots et de l'électro-pop. Remarqués aux Transmusicales de Rennes, les newcomers de CITY KAY intègrent en live, une implantation "augmentée" associant l'électro au jeu de chaque musicien.



Jazzanova Live feat Paul Randolph | FANAL - 00H30-02H00

Le collectif berlinois Jazzanova est l'un des principaux partisans des styles nu-jazz, chill-out, jazz house, ainsi que le latin jazz. Ce groupe éclectique s’occupe à produire, composer, organiser, à remixer notre monde musical ; dans les clubs, en direct, en studio, sur scène ou encore avec son label Sonar Kollektiv.



Les deux soirs (vendredi 04 et samedi 05 août)



Les installations interactives



Urbanized Typeface (Yang02) | WHITE BOX - En continu

Urbanized Typeface, c'est une police de caractères qui représente l'urbanisme d'une ville. Ecrivez votre nom avec les paysages de Saint-Denis ! Une modélisation 3D unique à La Réunion !



Quasar (Cosmic Lab) | BLACK BOX - En continu

Un instrument audiovisuel de prochaine génération créé par Cosmic Lab. Chaque mesure musicale n'est pas interprétée de manière linéaire, mais comme une boucle sans fin, permettant de créer du rythme et des couches de contenu visuel d'une manière physique intuitive. Déclenchez les visuels, créez de la musique, racontez une histoire…



DJ Daddy Mad | SILENT HALL - 20h30-00h00



DJ Yaya | SILENT HALL - 20h30-00h00



Les tarifs



Pass 1 Jour Normal : 32 Euros (+5 Euros pour réserver votre siège au Fanal - concerts Malagasy Guitar Masters & The Barberrettes)

Pass 1 Jour Réduit* : 27 Euros Pass

2 Jours Normal : 52 Euros Pass

2 Jours Réduits* : 42 Euros

Enfant - de 6 ans : Gratuit aux enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte en possession de son billet

Les tarifs incluent 2 euros de frais de vente



* Tarif réduit ouvert aux jeunes - de 18 ans, étudiants et lycéens, personnes en situation de handicap, allocataires minima sociaux, demandeurs d’emploi (justificatif demandé à l’achat et aux entrées du festival avec pièce d’identité)