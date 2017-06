Kréol i yém la mer é anou rényoné nou la touzour aprèsié in bon béniad ek in bon pic-nic. Na pa persone i sa enpès a nou rent dann l'eau.L'interdiction d'accès à la mer ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais à La Réunion.Ici nous pouvons voir les créoles bravant ouvertement l'interdiction de se mettre à l'eau.Quoique certains voudraient faire croire le contraire, la mer est un élément indissociable des Réunionnais.Interdire l'accès à la mer est une atteinte à notre droit et notre liberté.L'île de la Réunion est la seule île où l'accès à la mer est temporairement interdit depuis 3 ans maintenant.(A noter que le surfeur est le seul qui se fait invectiver lorsqu'il rentre dans l'eau)"Photos à voir sur la page facebook de Rokin La Kour :Crédit photo : Fabienne Michaux.