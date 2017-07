Kosc, le télécom d'entreprise piloté par Yann de Prince, signe un accord avec Orange

Du mouvement dans les Télécoms en métropole. Kosc Telecom, le nouveau réseau télécom français dédié au marché de gros pour les offres entreprises, annonce la signature d’un accord de très long terme avec Orange. L'opérateur, présidé par Yann de Prince - ancien président du Medef Réunion et ancien PDG de l'opérateur Mobius - ouvrira dès le 1er janvier prochain ses premières offres Fibre pour Entreprise.



Avec cet accord, Kosc aura accès aux infrastructures fibre d’Orange à l’échelle nationale, ce qui permettra à l’opérateur de commercialiser ses propres offres Fibre dès la rentrée de septembre, pour des livraisons démarrant à partir du 1er janvier 2018.



"Généraliser l’accès à la fibre pour les entreprises et les professionnels"



Ambitions de Kosc Telecom, créée en mars 2016 : "servir l’écosystème des opérateurs alternatifs et se positionner comme un aiguillon du marché, engagé à généraliser l’accès à la fibre pour les entreprises et les professionnels", explique l'opérateur dans un communiqué. En résumé, Kosc Telecom revend de la connectivité en gros aux opérateurs spécialisés dans les télécoms professionnelles. Ces derniers proposeront ensuite des offres Internet très haut débit aux entreprises.



"L’Arcep le soulignait encore en décembre dernier : jusqu’à présent, et depuis dix ans, les déploiements d’infrastructure fibre ont surtout bénéficié au résidentiel et très peu aux entreprises", rappelle Antoine Fournier, Directeur général de Kosc Telecom. "Kosc se mobilise depuis toujours pour ouvrir la fibre aux entreprises et aux professionnels, quels que soient leur taille et leur budget, et leur permettre de rattraper ce décalage. Notre principe : la fibre doit être aussi accessible que le cuivre (DSL)".



L’infrastructure de Kosc, constituée via la fusion de deux réseaux– celui d’OVH et de celui Completel, repris par Kosc en mars 2016 – irrigue l’ensemble de la France "continentale" (France métropolitaine hors Corse et DOM). Elle dessert 180 agglomérations de toutes tailles : de grandes métropoles, comme Paris ou Marseille, jusqu’à des villes comme La Rochelle ou Annecy.