<<< RETOUR La Réunion Positive

"Kom zot, ni plus, ni moins" : documentaire péi 10 ans après sa création, NAWAR Productions est devenu un acteur dynamique du marché local de la production audiovisuelle. Avec le soutien de la collectivité régionale, la société a récemment produit un documentaire de 52 minutes, réalisé par Hedi Abidi, offrant un regard différent sur la vie du quartier du chaudron. "Komzot, ni plus, ni moins", devrait notamment être diffusé sur le réseau France Télévisions. Rencontre avec Charles Blondeau, co-fondateur de NAWAR Productions.

COMMENT EST NÉ NAWAR PRODUCTIONS ?



Nous sommes trois associés, avec deux structures. À l’origine il y a eu Nawar Production avec Abel Vaccaro, mon associé qui s’occupe plus particulièrement du pôle technique et moi-même, en charge de la partie commerciale. En 2014, nous avons créé Nawar Interactive avec un nouvel associé, Adam Simpsons. Cette nouvelle structure est une agence web consacrée à la production de projets de communication digitale et multimédia, tout au moins, nous faisons de notre possible pour évoluer avec la demande dans notre secteur. Nous sommes en général huit personnes au sein de l’équipe.





VOS PRODUCTIONS BÉNÉFICIENT-ELLES D’UN SOUTIEN PARTICULIER DE LA PART DES COLLECTIVITÉS ?



Le soutien et l’accompagnement des collectivités, en l’occurrence celle de la Région, nous permet de réaliser un plus grand nombre de projets. Il faut savoir que pour aller au bout d’une réalisation ou d’un projet, des moyens humains et financiers importants sont nécessaires. C’est pourquoi l’appui des collectivités est primordial, c’est d’ailleurs l’appui de la Région qui nous a permis de concrétiser un projet de documentaire "Kom zot, ni plus, ni moins", qui retrace l’histoire d’un groupe qui a vu le jour après les émeutes du Chaudron en février 1991.





QUELS SONT VOS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ?



De projets en productions, nous nous sommes développés pour devenir la boîte de production que nous connaissons aujourd’hui. Cela bien sûr grâce au soutien des collectivités, mais aussi à une équipe dynamique et innovante. Dans cette même logique de développement, nous avons présenté lors de La Réunion des cinémas – organisé par l’AFR - un nouveau partenariat inédit avec Pana Vision, marque reconnue du monde de l’audiovisuel.



AIDE RÉGIONALE À LA PRODUCTION



Le projet doit être une oeuvre audiovisuelle ou cinématographique entrant dans le champ d’intervention de la Région Réunion défini au cadre d’intervention de la mesure.

L’aide régionale est calculée sur la base des dépenses locales hors taxes réalisées et justifiées pour les besoins de la production

de l’oeuvre objet du soutien.



BÉNÉFICIAIRES

Les sociétés de production



CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

➜ Les oeuvres de fiction

➜ Les films d’animation

➜ Les documentaires de création



MONTANT DE L’AIDE

➜ L’aide publique maximale sera de 35% des dépenses locales hors taxes réalisées pour les projets destinés au marché local.

➜ Dans la limite du plafond, ce taux pourra être porté à 45% pour les projets destinés aux marchés nationaux et internationaux. Les plafonds d’intervention maximum de l’aide sont définis en fonction du format*.

*Il n’y a pas de plafond d’intervention pour les projets cinématographiques : cinéma et animation. Les plafonds sont définis dans le cadre d’intervention de l’aide à la production. Agence Film Réunion

8, rue des Filaos, 97460 Saint-Paul

contact@agencefilmreunion.com

www.agencefilmreunion.com

Nous sommes trois associés, avec deux structures. À l’origine il y a eu Nawar Production avec Abel Vaccaro, mon associé qui s’occupe plus particulièrement du pôle technique et moi-même, en charge de la partie commerciale. En 2014, nous avons créé Nawar Interactive avec un nouvel associé, Adam Simpsons. Cette nouvelle structure est une agence web consacrée à la production de projets de communication digitale et multimédia, tout au moins, nous faisons de notre possible pour évoluer avec la demande dans notre secteur. Nous sommes en général huit personnes au sein de l’équipe.Le soutien et l’accompagnement des collectivités, en l’occurrence celle de la Région, nous permet de réaliser un plus grand nombre de projets. Il faut savoir que pour aller au bout d’une réalisation ou d’un projet, des moyens humains et financiers importants sont nécessaires. C’est pourquoi l’appui des collectivités est primordial, c’est d’ailleurs l’appui de la Région qui nous a permis de concrétiser un projet de documentaire "Kom zot, ni plus, ni moins", qui retrace l’histoire d’un groupe qui a vu le jour après les émeutes du Chaudron en février 1991.De projets en productions, nous nous sommes développés pour devenir la boîte de production que nous connaissons aujourd’hui. Cela bien sûr grâce au soutien des collectivités, mais aussi à une équipe dynamique et innovante. Dans cette même logique de développement, nous avons présenté lors de La Réunion des cinémas – organisé par l’AFR - un nouveau partenariat inédit avec Pana Vision, marque reconnue du monde de l’audiovisuel.Le projet doit être une oeuvre audiovisuelle ou cinématographique entrant dans le champ d’intervention de la Région Réunion défini au cadre d’intervention de la mesure.L’aide régionale est calculée sur la base des dépenses locales hors taxes réalisées et justifiées pour les besoins de la productionde l’oeuvre objet du soutien.Les sociétés de production➜ Les oeuvres de fiction➜ Les films d’animation➜ Les documentaires de création➜ L’aide publique maximale sera de 35% des dépenses locales hors taxes réalisées pour les projets destinés au marché local.➜ Dans la limite du plafond, ce taux pourra être porté à 45% pour les projets destinés aux marchés nationaux et internationaux. Les plafonds d’intervention maximum de l’aide sont définis en fonction du format*.*Il n’y a pas de plafond d’intervention pour les projets cinématographiques : cinéma et animation. Les plafonds sont définis dans le cadre d’intervention de l’aide à la production. La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > Coopération Régionale : 2ème Comité de Suivi Interreg V OI Économie circulaire - prévenir, réduire, mesurer