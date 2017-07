Mail Actu Ile de La Réunion Ki Fé Le Show : Le divertissement 100% péi qui cartonne





Le temps du bilan pour Stefan Mills, concepteur et animateur du divertissement : " L’émission marche de mieux en mieux. Nous n’avons cessé de la faire évoluer et les nouveautés ne sont pas étrangères à ce succès… ". Stefan Mills co-présente avec Coralie Dijoux : un duo de choc.



D’origine canadienne et américaine, arrivé à la Réunion il y plus de 10 ans, Stefan est un homme du métier. Imitateur, chanteur, il a gagné trois fois "Graine de Stars", ce dernier a également travaillé aux cotés d’Anthony Kavanagh. Coralie la blonde, sa pétillante complice d’origine réunionnaise est désormais associée au personnage qu’elle campe à merveille : Ti Brian.



Le principe du casting est simple : une chanson est choisie (ndlr : celle de David Smith " vive sans ou " cette saison), les participants devaient envoyer leur interprétation du morceau. Stefan raconte cette expérience que les artistes déjà lui réclament pour la prochaine saison à l’instar de Missty : " David Smith a casté avec notre aide et le gagnant a été invité à venir chanter avec lui. Un moment de réelle émotion à découvrir dans notre prochaine émission, magnifique… L’artiste est montré comme on ne l’a jamais vu ".



Le challenge artiste inspiré des émissions anglo-saxonnes a lui aussi très bien fonctionné : " je pique un délire… Je donne un challenge à un artiste que l’on déguise par exemple ou qui doit nous faire un playback. Manu Cadet déguisé en Bob Marley ou D-Lisha en Beyoncé ont vraiment assuré ! "



Il reste encore trois émissions, le vendredi à 21h20 sur Réunion 1ère jusqu’au 11 août .

Cela fait déjà 9 ans que Ki Fé Le Show régale les spectateurs réunionnais, présenté par un duo de choc. Une recette maison, 100 % réunionnaise qui ne cesse d’attirer de nouveaux fidèles. La neuvième saison de Ki Fé Le Show touche à sa fin…Le temps du bilan pour Stefan Mills, concepteur et animateur du divertissement : " L’émission marche de mieux en mieux. Nous n’avons cessé de la faire évoluer et les nouveautés ne sont pas étrangères à ce succès… ". Stefan Mills co-présente avec Coralie Dijoux : un duo de choc.D’origine canadienne et américaine, arrivé à la Réunion il y plus de 10 ans, Stefan est un homme du métier. Imitateur, chanteur, il a gagné trois fois "Graine de Stars", ce dernier a également travaillé aux cotés d’Anthony Kavanagh. Coralie la blonde, sa pétillante complice d’origine réunionnaise est désormais associée au personnage qu’elle campe à merveille : Ti Brian.Ki Fé Le Show est une émission de divertissement dans laquelle les chanteurs locaux sont à l’honneur, sans oublier l’humour. Un pur divertissement musical qui a aussi une autre vocation : faire découvrir aux téléspectateurs de nouveaux talents et groupes de danse. Stefan Mills sur cette saison a introduit deux nouveautés : le casting et le challenge artiste.Le principe du casting est simple : une chanson est choisie (ndlr : celle de David Smith " vive sans ou " cette saison), les participants devaient envoyer leur interprétation du morceau. Stefan raconte cette expérience que les artistes déjà lui réclament pour la prochaine saison à l’instar de Missty : " David Smith a casté avec notre aide et le gagnant a été invité à venir chanter avec lui. Un moment de réelle émotion à découvrir dans notre prochaine émission, magnifique… L’artiste est montré comme on ne l’a jamais vu ".Le challenge artiste inspiré des émissions anglo-saxonnes a lui aussi très bien fonctionné : " je pique un délire… Je donne un challenge à un artiste que l’on déguise par exemple ou qui doit nous faire un playback. Manu Cadet déguisé en Bob Marley ou D-Lisha en Beyoncé ont vraiment assuré ! " Zinfos974 Lu 185 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Un patron de transports en commun se bat contre les monopoles Week-end de la Pentecôte : les contrôles routiers renforcés