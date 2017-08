Kevin Mayer, le Français champion du monde du décathlon

Un Français est désormais champion du monde du décathlon. Kevin Mayer a terminé les dix épreuves avec un total de 8768 points, soit quelques points de moins que son record de France de 8834 points.



L’homme le plus rapide au monde, Usain Bolt, a quant a lui vu la médaille s’envoler dans la dernière course de sa carrière. Blessé à cause d’un claquage, il a dû s’arrêter à quelques mètres de la ligne d’arrivée lors du 4 x 100 m. C’est la Grande-Bretagne qui a remporté la course.



Il s’agit de la deuxième médaille d’or de ces mondiaux pour la France, après celle de Pierre-Ambroise Bosse sur 800 m.