Kelpoubelle.re, un outil citoyen et collaboratif pour une meilleure gestion des déchets





"Des sites existent au niveau national, mais ils ne sont pas assez précis pour La Réunion au vu des filières que nous avons", explique la rédactrice de 36 ans qui a baptisé cet outil spécifique à notre île "



Pour l’instant, 40 "fiches produits" sont en ligne, grâce à des informations dénichées sur internet. Brique, pile, capsule, carton, bouchon... il suffit de taper le mot dans la barre de recherche et les réponses apparaissent. "D’autres fiches enrichiront bientôt le contenu, il n’est pas figé", précise la Dionysienne.



"Tout le monde peut participer"



Une carte est aussi en cours de création, afin d’indiquer aux internautes les différentes déchetteries de l’île, et, à terme, les bornes à verre, les bornes à vêtements et même les associations qui œuvrent dans la récup’ et le recyclage.



Objectif également : proposer un "annuaire de référence" répertoriant les institutions, entreprises et associations qui agissent pour la réduction des déchets à La Réunion, une thématique qui lui est chère. "On ne peut pas continuer sans cesse à les enfouir, ni même à les brûler".



Marine Abat - marine.abat@zinfos974.com





