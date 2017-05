Kélonia: Relâcher d'une tortue caouanne pour la Journée mondiale de la tortue

En ce mardi 23 mai, Journée mondiale de la tortue, Kélonia a procédé au relâcher d'une tortue caouanne.



Baptisée Amélie, la tortue avait séjourné durant plusieurs mois au Centre de soins de l'Observatoire des tortues marines de Saint-Leu.



Pour l’occasion, les abonnés de Kélonia ainsi que les marraines et parrains d'Amélie ont assisté à sa remise en liberté.



"Amélie ne s’est pas fait prier et a rejoint l’océan de toute la vitesse de ses quatre nageoires" vers le large.



"Les tortues caouannes ne sont que de passage au large de La Réunion, qu’elles parcourent d’Est et Ouest avant de rejoindre leur site de reproduction localisé pour 80% d’entre elles au Sultanat d’Oman, et pour 20% sur la côte africaine à la frontière du Mozambique et de l’Afrique du Sud", explique Kélonia.