Kelonia : Miti remet ça !

Miti la jeune mascotte du Cap La Houssay, est de retour au centre de soins de Kelonia. Son dernier séjour date de mars à Juin 2016. Même causes, même effets : deux hameçons plantés dans la peau qui ont été retirés par le vétérinaire.



A la radio, Miti montre un tube digestif bien plein. Si les résultats de sa prise de sang ne signale rien de nouveau, Miti pourra retourner au Cap pour le plus grand plaisir des apnéistes et des plongeurs qui ont pris l’habitude de la croiser à La Réunion depuis mai 2008, date où elle a été photographiée pour la première fois par son parrain Hendrik !



En Juin 2016, Miti avait été remise à l’eau lors l’opération "une bouteille à la mer" organisée par le collectif Les Amis du Cap qui régulièrement nettoient les abords et les fonds marins du Cap.