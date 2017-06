Kelonia: La tortue Evelyne a retrouvé le large

La tortue adulte caouanne, baptisée Evelyne (Bague RE0274), a recouvré sa liberté. Retrouvée prise au piège dans les mailles d’un filet fantôme du coté de Pierrefonds, elle avait été récupérée par le centre de soins de Kelonia en octobre 2016. "Grâce au pêcheur qui l’a libérée très affaiblie de son piège, et au centre de soins, Evelyne a pris plus de 13kg depuis fin octobre 2016".Le temps de sa convalescence, Evelyne a reçu le parrainage de deux classes de l’école Sarda Garriga à St-Louis, une classe de l’école Paul Legros et une classe de métropolede l'école Jean Renoir à Epinay-sur-Seine.Les élèves réunionnais ont eu la chance d’assister à son retour à l’eau ce mardi.