Kbis-express.re, le site pour obtenir un Kbis en moins de 48h sans se déplacer

Le Kbis, c'est la carte d'identité d'une entreprise. Pour de très nombreuses démarches administratives mais aussi pour l'obtention d'un prêt ou encore la validation de certains contrats commerciaux, présenter un extrait Kbis est indispensable. Inversement, un Kbis est le seul moyen de vérifier l'existence, l'identité du mandataire ou la solvabilité d'une entreprise. Pourtant, ce qui devrait logiquement n'être qu'une formalité se révèle bien souvent être une épreuve de patience.



Il existe désormais une alternative, elle s'appelle kbis-express.re. Ce nouveau site propose de simplifier grandement les démarches puisque, sans bouger de son fauteuil, il est possible de demander en ligne les extraits Kbis de structures inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés, mais aussi celles inscrites au Registre des Métiers. L'extrait est envoyé sous 48h par mail, suivi de l'original par voie postale.



kbis-express.re a également développé un outil pour les sociétés qui ont besoin d’extraits Kbis régulièrement. Cela consiste a créer un compte "Grands Comptes" crédité d’un nombre de jetons, puis de comptes utilisateurs qui permettent aux salariés de la structure de commander rapidement cette pièce administrative souvent nécessaire pour l’ouverture de comptes client, sans se déplacer et sans solliciter leur client. Le premier client à avoir souscrit à cette prestation est l’entreprise TERALTA.



Simple, rapide, efficace, le service qu'attendaient tous les chefs d'entreprises sans que personne n'ait jusque-là eu l'idée de le créer. Payable en ligne via carte bancaire, la prestation s'élève à 14,99€, coût du Kbis compris. Le temps et l'énergie d'un patron valent beaucoup plus...



