Kayak Polo : Direction la Breizh Cup pour Aquayak

A l’origine de ce projet, l’idée un peu mégalo de l’actuel référent régional de kayak polo,

Yves Lebeau, nouvellement arrivé dans le club saint-andréen depuis janvier 2017.



L’objectif est clair : continuer à faire bouger les meilleurs poloïstes réunionnais sur des échéances prestigieuses, comme la Breizh Cup, qui en est à sa 20ème édition en 2017.



Après avoir déjà transformé un essai en 2014 en emmenant une équipe réunionnaise aux

Pays Bas sur le tournoi international de Deventer avec une belle médaille de bronze à la clef, le choix s’est donc cette année porté sur un tournoi international en Bretagne. Il s’agit d’un tournoi "open" segmenté en 4 divisions, ou n’importe quelle équipe peut s’inscrire dans la division de son choix.



Cette année, Aquayak 1, inscrite en division 2 jouera notamment des grosses équipes

évoluant sur le championnat de division 1 nationale telle que Saint Nazaire 1. Un réel

challenge pour nos sportifs réunionnais jouant uniquement sur le championnat régional, ne

pouvant plus évoluer sur le championnat national pour cause de budget et d’un calendrier national incompatible avec la distance métropole/réunion.



Surtout en terme de logistique, effectuer 4 déplacement en métropole par saison avec tout le matériel propre à chaque sportif reviens à un cout exorbitant (kayak + pagaie + gilet + casque).



Objectif Podium



Malgré la qualité des équipes inscrites sur le tournoi, les joueurs saint-andréens ont pour

objectif d’atteindre le podium. Si en division 2, face à plusieurs équipes évoluant en division 1 et 2 nationale, l’équipe d’Aquayak 1 aura beaucoup de mal à en découdre avec ses adversaires, l’équipe d’Aquayak 2 inscrite en division 3 espère tirer son épingle du jeu. Il s’agit d’une équipe composée de jeunes joueurs réunionnais de 17-18 ans qui ont l’avenir devant eux. Avec comme gardien Ange Elie Robert, en pivot le très imposant Maël Lecure et en pointe le jeune Terry Bouchez, le potentiel est bien là selon le référent kayak polo, c’est à eux de bien l’utiliser. L’objectif second pour ces jeunes joueurs est de les confronter

pour leur première fois à un niveau international.



Des joueurs expérimentés en renfort



L’équipe d’Aquayak 1 pourra en effet compter dans ses rangs des joueurs experts, anciens champions de France N2 et N3, tel que PAUSE Yoan, Samuel Lebeau ou encore Emmanuel Collet. Le moral est donc au beau fixe, et tout le monde est prêt à en découdre.



Rendez-vous donc ce week du 16 et 17 septembre à Acigne pour la 20ème édition de la Breizh Cup, tournoi international de kayak polo.