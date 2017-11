Communiqué Karine Nabénéza et Thierry Robert : Tortue i voit pas sa queue !

Les SaintLeusiens connaissaient Thierry Robert expert en questions immobilières (voir son rappel à l'ordre par le président de l'Assemblée Nationale pour son mélange des genres avec l'utilisation de sa page Facebook de député pour faire de la publicité sur ses activités immobilières) et spécialiste du bâtiment (voir sa condamnation dans l'affaire de la résidence Anthony aux Avirons où des acquéreurs ont été floués (dégradations et malfaçons, rajout d'étages supplémentaires sans modifier le permis de construire)).



Maintenant les administrés de Saint-Leu connaissent Karine Nabénéza experte auto proclamé des travaux publics. En effet, la directrice de cabinet de la Ville s'est lancé dans un réquisitoire contre un grand projet de La Réunion . Ceci ce n'est pas la première fois, car lors d'un conseil municipal elle fait un exposé contre un projet de carrière dans notre commune.



Mais comme on dit en créole « Tortue i voit pas sa queue » car Madame Nabénéza, il y a peu encore Directrice Générale Ajointe (DGA) de la Ville chargée de l'Aménagement s'est faite retoqué par la justice sur un projet phare du maire d'alors Thierry Robert. Le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé le projet de la RHI (Résorption de l'Habitat Insalubre) du Plate car la Ville, c'est à dire Madame Nabénéza, en tant que DGA chargée de l'Aménagement, a mal ficelé son dossier.



Devant ce manque de professionnalisme flagrant et sanctionné par la justice administrative de la République, la Société Civile de Saint-Leu doute fortement des qualités de Madame Nabénéza concernant son expertise relative à l'Aménagement de Saint-Leu et de La Réunion.



Quand on veut donner des leçons en matière d'Aménagement, il faut d'abord montrer ses compétences, en l’occurrence le compte n'y est pas Madame Nabénéza ! Vincent Défaud Pour la Société Civile de Saint-Leu Lu 206 fois





