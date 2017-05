Kamasucre : La blogueuse érotique ouverte aux propositions des internautes…

​Il y a quelques semaines, nous avions rencontré Kamasucre la blogueuse érotique réunionnaise qui monte. Depuis, son succès ne se dément pas. Jamais à court d’idées, elle fait dorénavant appel à l’imagination fertile et coquine de ses lecteurs.Elle ne s’arrête plus la jolie Kamasucre… Son blog connait un véritable succès ( LIRE NOTRE ARTICLE ) et l’appétit de ses "kamanautes" l’oblige à innover. Son compte Facebook est très actif et son appel à l’imagination de ses lecteurs a fait mouche.Afin de faire baptiser sa rubrique interactive, Kamasucre a organisé la semaine dernière un vote sur Facebook. Trois noms étaient proposés : "Sex’pimer ", " Chroniquez " et " Kamazone ". C’est cette dernière appellation qui a été adoptée. Jamais avare de détails, la blogueuse a bien voulu répondre à nos questions.Ma ligne éditoriale, c’est le plaisir. Le plaisir d’écrire, de raconter, mais aussi, et surtout, le plaisir de partager. L’ouverture de la KAMAZONE (zone des kamanautes) s’inscrit dans cette démarche : ceux qui souhaitent s'essayer à la littérature érotique peuvent m'envoyer leurs récits pour que je les publie sur le blog. L'occasion de voyager un instant dans leur monde fantasmatique.Il suffit que le texte soit "romancé" et ne soit pas trop court (1500 signes minimum, c'est-à-dire à peu près une demie-page). L'envoi se fait via la page Facebook du blog (par message privé). Les thèmes sont évidemment libres, les internautes peuvent se lâcher !Les chroniques que j’ai reçues sont aussi variées que leurs auteurs. Les textes vont de la romance érotique au récit sado-masochiste, en passant par les histoires de libertinage. Les lecteurs pourront les découvrir au fur et à mesure.J’ai des retours très positifs, j’en suis ravie ! Mais aussi, assez souvent, des messages de curieux (toujours des hommes jusqu’à présent) qui veulent en savoir plus sur moi, savoir à quoi je ressemble, qui je suis vraiment… Le mystère les fait visiblement fantasmer ! (rires)Oh oui ! Je laisse les lecteurs le découvrir, je ne vais pas " spoiler ", mais ce que je peux déjà vous dire, c’est qu’ils ne sont pas au bout de leurs surprises !!---Le Blog à retrouver juste ici : Kamasucre La page Facebook juste là : https://www.facebook.com/Kamasucre974