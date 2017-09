<<< RETOUR CIVIS

KASS’MOUSTIK bilan 2016





Le repérage et l’élimination de ces gîtes larvaires, par chaque réunionnais autour de son habitation, au moins une fois par semaine, est un des moyens les plus efficaces pour diminuer la prolifération des moustiques et se protéger des maladies qu’ils transmettent.

La Réunion est confrontée en permanence à la menace des maladies vectorielles, en plus des virus de la dengue et du chikungunya maintenant bien connus, la propagation internationale du virus ZIKA présente un risque supplémentaire qui justifie encore davantage l’importance du maintien d’un très haut niveau de vigilance sur ces maladies.



Au cours de l’année 2016, le virus de la dengue a circulé sur l’île pendant une durée de 9 mois, où 231 cas de dengue autochtones ont été identifiés. Le risque de nouvelles introductions de la dengue et d’autres arboviroses à la Réunion est donc constant.

Pour ces différentes raisons, 10 ans après la première opération, KASS’MOUSTIK demeure un moment fort de mobilisation générale sur le territoire. A cette occasion, les associations et les collectivités en partenariat avec l’ARS vous proposent de consulter le bilan 2016 KASS’MOUSTIK.



Télécharger le bilan



