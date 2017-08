Mail Courrier des lecteurs Juliette Caranta-Pavard : Lettre à EDF…





*Madame,

*Si vous n’êtes pas la bonne personne, habilitée à recevoir mes remarques, veuillez les transmettre au service EDF concerné ; dans cette affaire je ne suis pas QUE le dossier de sinistre EDF 0000000, mais une cliente obligée d’EDF - laquelle n’est là que pour me vendre du courant électrique et non pas pour me faire subir, choc après choc, un traumatisme insupportable à mon âge (81 ans !) et la destruction de mes équipements électriques.



*J’ai été impactée par les énormes effets de cette surtension, dès le jeudi 20 Juillet, vers 14 heures. Après le blocage de mon portail m’empêchant de rentrer chez moi, vers 15h30, je me suis retrouvée, seule dans ma maison, à me heurter à la « mort » de la quasi-totalité de mon installation et de mes appareils - confrontée à l’effroi des ampoules qui implosaient (toutes !) et des prises « lance-flammes », lorsque je voulais y recharger mon GSM !!! Par sécurité, le compteur général a été coupé par mon fils en fin de journée du 20.07.



*Toute la journée du vendredi 21, mon fils a appelé EDF au numéro 0262 28 98 00, réclamant - vainement ! - la visite d’un technicien EDF ; au cinquième appel, il a perdu son calme et « quelqu’un » d’EDF, une femme, m’a appelée vers 19 heures, sur mon filaire, pour me demander si j’avais rebranché le courant… (lequel courant avait été rétabli sur le secteur de Bellepierre par EDF, depuis 15 heures…) et s’étonnant que je sois encore « dans le noir » (sic) Devant ma réaction indignée, elle m’annonçait la visite d’un technicien - qui est arrivé à 19h20.



*En rétablissant, poste par poste, le courant ce technicien a été témoin de nouveaux phénomènes : mes fours qui « explosaient » produisant une effrayante boule de feu et mon combiné- réfrigérateur - transformé en « locomotive »… - expulsant, par le haut, une épaisse fumée noire… Imaginez ma panique si j’avais été seule… Non ??



*Lors de ce passage, ledit technicien nous a appris que des voisins immédiats - au … Allée des Topazes - avaient également subi les dommages de la surtension. Donc recensés par EDF comme victimes. Il m’est revenu que, outre celui du … Allée de Topazes, deux autres foyers ont été affectés par cette surtension au Lotissement des Oiseaux ; je suppose qu’ils se sont manifestés auprès d’EDF ?



*Moi, je suis restée seule dans ma maison sinistrée - et je le suis toujours. Et il nous a fallu à mon fils et moi, une semaine pour reprendre nos esprits, courir partout pour tenter de rétablir une partie des services perdus et vous saisir en responsabilités par le courrier du 27.08.17 à 11 heures 24.



*Lors de son offre de « rendez-vous » du 31 juillet 2017 à 13h32, votre expert « Eurexo », savait qu’il serait absent de son poste jusqu’au 17 Août prochain – moi non !! Dans son courrier de confirmation de mission du 02 Août2017 à 12h08, sa collègue, S.K., a voulu me faire patienter- d’ici le retour du missionné - en m’intimant l’exécution d’une impressionnante liste de corvées, aptes à m’« achever » - et consistant tout simplement à leur « mâcher » leur travail. Moi, 81 ans !!



*Voilà, Madame, le « service et l’accompagnement attentionné » que mon fils réclamait pour moi afin de « [m’] aider à retrouver, sans tarder, l’environnement sécurisant qui était le [mien] avant la surtension survenue sur votre réseau, jeudi dernier. »



*Enfin, dès le 28 juillet, la presse locale s’est rapprochée du siège d’EDF ; et s’est vue répondre par le service SEI-REUNION-COMMUNICATION/F/EDF/FR qu’ « après vérification auprès de nos services, aucun problème de surtension ne nous a été remonté […] dans le secteur de l’Allée des Topazes et du lotissement des Oiseaux. »



* «CIRCULEZ ! YA RIEN À VOIR !! » Du terrorisme pur, terrorisant une population toujours prête à être terrorisée par ceux qui sont payés pour la servir – Et qui peuvent mentir grossièrement pour protéger leurs « image »…



*Ces médiocres d’EDF, planqués derrière leur situation de monopole, ont leur fragilité : le jour où DAECH réalisera l’avantage de s’en prendre à nos centrales électriques pour une meilleure rentabilité de leurs missions, que feront nos matamores ?



