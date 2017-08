Julie Lebon et Thomas Vélia élus Miss et Mister LBMOD&CO 2017

Samedi dernier a eu lieu la consécration de Julie Lebon Miss LBMOD&CO 2017 et de Thomas Vélia Mister LBMOD&CO 2017 à Saint-André. Une élection organisée par l’association LBMOD&CO présidée par Virgina Boyer ex-chaperonne du Comité Miss Réunion.



Deux ans déjà que Virgina Boyer fait partie du milieu de la mode réunionnais, c’est naturellement qu’elle a créé cette association pour mettre en avant des événements liés à la mode et par la même occasion, organiser son élection de Miss et de Mister LBMOD&CO afin de promouvoir l’association tout au long de l’année.



9 jeunes filles et 9 jeunes garçons des quatre coins de l’île, prétendants au titre de Miss et Mister LBMOD&CO, ont participé à cette élection et défilé sur plusieurs tableaux pour le plus grand plaisir du public.



Julie Lebon sous l’acclamation de la salle devient Miss LBMOD&CO 2017 et Thomas Vélia Mister LBMOD&CO 2017.



"C'était pour moi une première dans les concours Mister, et je ne m'attendais pas à gagner. Je suis heureux d'avoir été élu et je ferai de mon mieux pour représenter l'association LBmod&co durant l’année à venir. Je remercie la présidente Virgina Boyer ainsi que Ludovic Boyer pour leur implication et leur aide jusqu'à présent. L'aventure ne fait que commencer. Je tiens aussi à féliciter Yvan M'Gaya 1er dauphin ainsi que Idriss Hoarau 2ème dauphin, et les autres candidats de l’élection", explique Thomas Vélia ému de son titre.



"Je redescends doucement de mon nuage, toujours aussi émue et surprise d'être aujourd'hui et pour toute cette année la nouvelle représentante officielle de l'association LB mod&Co. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue depuis le début, en particulier La présidente Virgina BOYER qui a su être présente tout au long de cette aventure. Je vais tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de tout ce qui m'attend de merveilleux et espère y parvenir", confie Julie Lebon.



Marion Amable 1ère dauphine et Jucelyne Nolf 2ème dauphine se tiendront aux côtés de Julie pour l’aider à promouvoir l’association LBMOD&CO durant l’année de règne.