Jules Bénard: "Les souvenirs sont comme les racines d'un arbre qui pousse vers la lumière" L'inénarrable Jules Bénard rencontre un succès auquel sa modestie ne l'avait préparé : son livre de souvenirs d'enfance sort dans sa seconde édition. Rencontre (belle rencontre).

L'écriture lui est une seconde nature, et c'est très tôt, au lycée, qu'il éblouit son professeur de français de son évident talent. Le jeune lycéen, interne au lycée Leconte-de-Lisle, fait sa toute première excursion au Piton des Neiges, et s'ouvre à Monsieur Dervilé, son prof de français et de latin, de son envie d'en faire le récit romancé.



Jules est particulièrement doué pour les lettres, et se plaît à écrire "à la manière de", exercice de style malheureusement disparu dans les limbes de la médiocrité de l'enseignement contemporain. Mais lorsque lui est demandé d'écrire à la manière de Victor Hugo, le facétieux jeune homme écrit : "Je ne peux le faire, Victor Hugo est inimitable", ce qui lui vaut le seul zéro de sa vie. Peu rancunier, et lucide, son professeur lui prédit une vie d'écriture.



Après le bac, "qui était le Saint Graal, et nous déroulait le tapis rouge", Jules part à Nice s'essayer à des études de droit, qui l'ennuient. Il passe alors le concours d'inspecteur de police, auquel il est reçu premier, mais choisit néanmoins de devenir instituteur à Madagascar, dans la région des hauts plateaux : "Entre la jungle parisienne et la brousse malgache, le choix était vite fait!"



Sa naissance en écriture se fait en 1976, année de création du Quotidien, à qui il propose son premier roman "Neige sur La Réunion", des aventures tropicales qui sortiront sous forme de feuilleton, dès le premier numéro du journal. Au Quotidien, il travaille avec celui qui devient son grand ami et frère en écriture, Daniel Vaxelaire, avec qui il quitte le Quotidien en 1978, pour un grand projet, "Le mémorial de La Réunion", encyclopédie en sept volumes, qu'ils écrivent dans un style journalistique, soucieux d'être lus du plus grand nombre. Au long de sa vie mouvementée et riche de voyages en humanité, Jules Bénard a publié quarante livres, des romans, des essais, mais aussi des livres de recettes créoles.



Souvenirs d'une enfance créole



"Souvenirs d'une enfance créole" est un recueil des chroniques sur La Réunion lontan de Jules sur Zinfos, chroniques initiées par son admiratif cousin Pierrot Dupuy, qui ont rencontré un vif succès chez nos lecteurs. "Ma première chronique sur Zinfos a été lue plus de 200 000 fois, je n'en reviens toujours pas.", s'étonne Jules.



Ces souvenirs, Jules les écrit d'une plume terriblement évocatrice : "Si je veux parler de La Réunion d'avant, dit-il, il faut que je la dessine aux yeux du lecteur." Jules, passeur d'histoires, interrogé sur son écriture et ses goûts littéraires, répond, implacable, "Je n'aime pas l'écriture parisianiste qui donne plus d'importance à la forme qu'au fond. Quand on lit, on aime qu'on nous raconte des histoires."



Des histoires, Jules nous en livre de belles, drôles, ou émouvantes, dans ce livre qui n'est pas sans nous évoquer un autre écrivain créole, le Martiniquais Patrick Chamoiseau.



La seconde édition de "Souvenirs d'une enfance créole", l'encre à peine sèche, est tellement convoitée que certains lecteurs avaient pris la peine de payer à l'avance leur exemplaire, et se sont pressés à la séance de dédicace organisée par la librairie Autrement de Saint-Pierre, samedi dernier.



Jules Bénard a dans ses tiroirs tout plein encore de souvenirs, qu'il continue de nous offrir sur Zinfos, et qui feront l'objet d'un second tome, publié toujours aux jeunes éditions "L'éclipse du temps", créées par des étudiants réunionnais, et par Arnold Jaccoud, l'homme envers qui nous sommes reconnaissants d'avoir imaginé la publication des beaux "Souvenirs d'une enfance créole".

Bérénice Alaterre





