Journée mondiale des donneurs de sang: L'EFS mobilisé à la Nordev

L’Établissement français du sang (EFS) invite la population à se mobiliser à l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang.



Ce mercredi 14 juin, une vaste opération de collecte de sang est organisée à la Nordev de 9h à 17. Des animations sont également proposées.



L’objectif est de renforcer les réserves à l’approche des vacances scolaires. La bonne mobilisation des donneurs de sang au mois d’avril n’a pas été suivie au mois de mai. " Ses multiples jours fériés ont logiquement conduit à une baisse de fréquentation des sites de prélèvements". Sur les 100.000 poches de sang en réserve nécessaires 75.000 produits sont à ce jour en réserve, soit pour 11 jours, indique l'EFS.



"Les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée (5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges). Aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades", explique l'établissement.



Cette année, à l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, l’EFS invite également les marques, les institutions et les particuliers à faire disparaitre les A, B, O (groupes sanguins) de leur logo, site internet, comptes Facebook et Twitter, etc. L’opération #MissingType, qui se déroule du 10 au 17 juin, vise à sensibiliser le plus grand nombre à l’importance du don de sang.