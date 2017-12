Journée mondiale de lutte contre le SIDA : des actions à Saint-Paul

Sur le territoire Saint-Paulois, des actions ont été menées ce vendredi 1er décembre jusqu’à 15h30 sur la place du marché forain. Elles étaient pilotées par une équipe pluridisciplinaire du centre de santé sexuel du Centre Hospitalier Gabriel Martin (infirmières, médecin, psychologue) et différents acteurs de la santé : l’Association Réunionnaise pour la prévention du Sida (ARPS), le planning familial ou encore le CeGIDD (Centre Gratuit d’information, de Dépistage et de Diagnostic des infections par les virus de l’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles).



Ainsi, différentes animations étaient proposés aux passants : un jeu de l’oie grandeur nature autour du dépistage des infections sexuellement transmissibles, un jeu de roue type "roue de la fortune", distribution gratuite de préservatifs, ateliers de pose de préservatif féminin et masculin…



En parallèle, "les personnes souhaitant se faire dépister gratuitement et anonymement se sont vues proposer deux types de tests : une prise de sang (pour dépister toutes les IST) et plus rapide, le TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique) permet d’avoir un résultat en quelques minutes. Il est totalement fiable trois mois après une prise de risque VIH. Il suffit de prélever une goutte de sang au bout d’un doigt", précise Marion Porcher du centre de santé sexuel du CHGM.



Un peu plus loin, une quinzaine de lycéens inscrits du lycée Saint-Paul IV sillonnait le marché forain afin de sensibiliser la population au SIDA. Sur le mur du CCAS, une fresque éphémère était en cours de création. Elle est signée Product’R.