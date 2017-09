Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer: Près de 6200 Réunionnais potentiellement atteints

Situation à La Réunion



Selon le tableau de bord réalisé par l’Observatoire Régional de la Santé Océan Indien (l’ORS) qui actualise les principales données et analyses sur ces maladies à La Réunion, ainsi que l’offre de prévention, d’accompagnement et de soins, on peut noter que :



- 6 200 personnes sont prises en charge au titre d’une démence de type Alzheimer ou pathologies apparentées à La Réunion, dont plus des ¾ ont plus de 75 ans.



- Le facteur « âge » est déterminant :

7% des malades ont entre 75 et 79 ans, 28% entre 85 et 89 ans et 47% ont plus 90 ans, avec une surexposition des femmes après 75 ans (21% sont atteintes contre 13% des hommes).



- Plusieurs facteurs constituent des alertes sur l’augmentation à venir du nombre de personnes atteintes :

• le vieillissement de la population réunionnaise : passage de 14% de plus de 60 ans à 26% en 2040, avec triplement du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans;

• l’existence de facteurs de risque, présents dans des proportions supérieures à la métropole : diabète, hypertension artérielle, accidents vasculaires cérébraux.



- D’autres comportements ou situations sociales sont également associés à l’apparition de ces pathologies : le tabagisme, l’inactivité physique, le faible niveau de diplômes.





Ces données permettent également d’anticiper la situation à La Réunion en 2040 :



- 20 000 personnes atteintes de ces maladies



- une prévention peut être utile, tout au long de la vie, pour limiter l’apparition de ces affections, et gagner en qualité de vie le plus longtemps possible.