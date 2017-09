Journée mondiale: La vérité sur le don de la moelle osseuse

À l’occasion de la Journée mondiale de don de moelle osseuse ce samedi, les professionnels de santé veulent inciter aux dons en dédramatisant la procédure. Non la moelle osseuse ne se situe pas dans la colonne vertébrale. D’ailleurs la procédure la plus commune est le prélèvement de sang et non celui au niveau de l’os. Si le prélèvement doit se fait dans l’os, c’est à l’arrière du bassin et l’hospitalisation prend 48 heures maximum. La prélèvement dans le sans en prend quatre.



Les médecins le répètent : le don de moelle osseuse sauve des vies. Une greffe peut aider à guérir 80% des maladies graves du sang, dont les leucémies. Mais il n’y a qu’une chance sur un million de trouver un donneur compatible hors fratrie. D’où l’importance de multiplier les dons afin d’avoir des donneurs d’origines les plus variées possibles. L’année dernière, 967 greffes de moelle osseuse ont été effectuées grâce à des donneurs non familiaux inscrit sur les registres français et internationaux. L’année dernière, on comptait plus de 263.416 donneurs en France.



Seulement 35% des donneurs sont masculins, ce qui n’est pas suffisant. Chez les hommes, les cellules de la moelle osseuse prélevées sont dépourvues des anticorps développés par les femmes lors de leur(s) grossesse(s). Les cellules masculines offrent donc une meilleure tolérance du greffon sur le plan immunologique chez les patients.