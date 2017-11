Journée départementale des droits de l'enfant : près de 1800 personnes à la journée ludique et festive - 30 novembre 2017

Mise en place il y a trois ans maintenant, la Journée Départementale des Droits de l’Enfant est avant tout l’occasion de célébrer un acte fondateur, la signature de la convention internationale qui reconnaît ces droits. Parmi ces derniers, figurent entre autres « l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit au bien-être, aux loisirs ».





Ce jeudi 30 novembre, c’est à Croc Parc que le Département a donné rendez-vous aux enfants et aux familles (soit près de 1800 personnes) pour célébrer ces droits et réaffirmer ainsi son engagement et sa mission de protection de l’enfance et d’accompagnement des jeunes accueillis à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).

