Journée de l'alternance à la Nordev : Entre 230 et 250 postes à pouvoir

Le Parc des expositions et des Congrès de la Nordev a encore fait le plein ce mercredi 28 juin 2017 pour la septième édition de la Journée de l’alternance. Plus d’un millier de jeunes ont en effet répondu présents pour s’informer et échanger directement avec les entreprises ou centres de formation présents.



Cette journée de sensibilisation à l’alternance est une initiative de la Maison de l'Emploi du Nord (MDEN) et de la CINOR, aux côtés de la Région Réunion et l'État. Elle s’adresse avant tout aux personnes en recherche d'orientation, de formation et d'emploi souhaitant se renseigner sur les modalités de ces dispositifs, découvrir des offres de formations et des métiers qui recrutent.



Sur plus de 5 600 m² d'exposition, cet événement, permettra à l'ensemble des participants d'accéder, librement et gratuitement, sur le hall A à divers espaces thématiques : Pôle Formation, Showroom métiers, Point Informations, Espace Mobilité, Village de l’intérim ; et dans le hall B, à un job dating, piloté par le Pôle emploi : une opportunité unique d'établir un contact direct avec des entreprises proposant des offres d'emplois, notamment en alternance.



230 à 250 postes à pourvoir



Pendant sa formation, l'alternant perçoit une rémunération et surtout acquiert de l'expérience (première expérience de la vie active pour beaucoup). Celle-ci augmente son employabilité et l’alternant devient opérationnel dès sa sortie du dispositif. Le nombre de jeunes choisissant ce dispositif est en nette progression, et la Cinor comme La Région, entendent amplifier la tendance au travers de mesures nouvelles.



En début de campagne d'apprentissage, cette journée est également destinée aux entreprises qui ont un projet de recrutement. Recruteurs et candidats se rencontreront à l'occasion d’un job dating piloté par Pôle emploi. Pour cette édition 150 offres, pour 230 à 250 postes à pourvoir, sont proposées.



À la recherche d’un emploi depuis la fin de son bac pro électrotechnique, Jonathan attend beaucoup de cette journée. "J’ai eu deux contacts lors de cette matinée. Je préfère me spécialiser plutôt que d’être au chômage", déclare le jeune homme.



Patricia et Emilie, elles, titulaires d’un CAP Petite Enfance, estiment qu’il y a plus de choix que l’an dernier, même si les offres d’emploi dans ce qu’elles recherchent "sont très difficiles à avoir".



Matthias, qui cherche lui un emploi dans le domaine de la boulangerie, se réjouit d’avoir eu de "bons contacts" aujourd’hui.



Comme l’a précisé Guy Martin, vice-président de la CINOR en charge des projets du territoire et du numérique, cette journée "reçoit une bonne écoute". "Ces journées sont en plus pour nos jeunes. Au travers de ces manifestations dédiées à l’alternance, il y a quand même pas mal d’exposants et d’ateliers à destination des jeunes, qui peuvent rencontrer des personnes aptes à les renseigner et les orienter vers le projet professionnel souhaité".



Pour Fabrice Boudarel, du centre de formation ISEC, cette journée de l’alternance permet aux jeunes venus chercher des conseils sur leur futur professionnel de gagner un temps précieux. "Lorsqu’une entreprise travaille avec un centre de formation, c’est pour trouver le bon profil. Nous sommes aussi un centre de formation qui forme des jeunes mais qui recrute également pour le compte des entreprises", explique-t-il.



Le formateur ajoute que l’employabilité "se travaille avec le temps" avec le centre de formation. "Parfois, il n’y a pas tout de suite de débouchés après une première mise en relation. Quand un jeune se positionne en entreprise, on va avoir un entretien avec lui. À la suite de son entretien, le jeune saura exactement si il peut être embauché par la suite, sur quoi il doit travailler : son stage, ses expériences professionnelles, peut-être même sa posture et son savoir-être en entreprise…" , termine Fabrice Boudarel.