Journée de l'Alternance : orientation formation et emploi CINOR Plus de 10 000 personnes ont pris part à la septième édition de la Journée de l'alternance. Un succès qui ne se dément pas.

Organisée le 28 juin dernier au Parc des Expositions et des Congrès de la Nordev à Saint-Denis, à l'initiative de la Maison de l'Emploi du Nord (MDEN) et de la CINOR, aux côtés de la Région Réunion et l'État, cette journée de sensibilisation à l’alternance s'adressait donc à toutes les personnes en recherche d'orientation, de formation et d'emploi souhaitant se renseigner sur les modalités de ces dispositifs, découvrir des offres de formations et des métiers qui recrutent. La Journée de l’alternance est un lieu d’orientation, d’informations et d’échanges.



Sur plus de 5 600 m²d'exposition, l'événement a permis à l'ensemble des participants d'accéder, librement et gratuitement, sur le hall A à divers espaces thématiques : Pôle Formation, Showroom métiers, Point Informations, Espace Mobilité, Village de l’intérim ; et dans le hall B, à un job dating: une opportunité unique d'établir un contact direct avec des entreprises proposant des offres d'emplois, notamment en alternance.



En début de campagne d'apprentissage, cette journée s'adressait également aux entreprises ayant pour projet de recruter Recruteurs et candidats se sont donc rencontrés à l'occasion d’un job dating piloté par Pôle emploi.





Pour cette édition 150 offres, pour 230 à 250 postes à pourvoir, sont proposées.



L’alternance est une voie clé dans l’insertion des jeunes sur le marché du travail et un levier de compétitivité pour les entreprises.

L’alternance s’organise selon une formation théorique et pratique aboutissant à une qualification professionnelle. Cette qualification peut être sanctionnée par un diplôme, du titre professionnel à Bac+5, reconnu par l’Éducation nationale. Pendant sa formation, l'alternant perçoit une rémunération et surtout acquiert de l'expérience (première expérience de la vie active pour beaucoup). Celle-ci augmente son employabilité et l’alternant devient opérationnel dès sa sortie du dispositif.



Le nombre de jeunes choisissant ce dispositif est en nette progression, et la Cinor comme La Région, entendent amplifier la tendance au travers de mesures nouvelles.



Pour rappel, l’apprentissage relève de la formation initiale et le contrat de professionnalisation de la formation continue.

















