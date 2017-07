Ville de Saint-Paul

Ville de Saint Paul Journée d'accès au droit ce samedi 29 juillet

L’accès au Droit, une constituante essentielle de toute société moderne/

Le samedi 29 juillet à 9h00, une journée de l’accès au Droit sera organisée sur le parvis de l’hôtel de ville de Saint-Paul. À cet effet, une conférence de presse de présentation de l’action s’est tenue ce jeudi en présence du Maire, Joseph Sinimalé et de Françoise Andron-Cohen, présidente du Tribunal de Grande Instance et du Conseil Départemental de l’Accès au Droit.



La Commune de Saint-Paul a mis en place depuis une vingtaine d’années, en partenariat avec le Conseil Départemental d’accès au Droit (émanation du Ministère de la Justice), 3 Antennes de Justice et du Droit sur le territoire communal.



Ces Antennes de Justice situées à Saint-Paul centre, Plateau-Caillou et La Saline, ont reçues en 2016 près de 6 000 administrés avec comme objectifs :



– d’offrir une large information sur leurs droits et devoirs des citoyens – d’assurer une meilleure proximité géographique avec l’institution judiciaire

– de permettre des médiations pour faire en sorte que des contentieux familiaux ou de voisinage puissent se régler à l’amiable et n’aboutissent pas à des actions en justice

– d’accompagner et d’orienter les administrés qui le souhaitent dans des démarches administratives en lien avec la justice par le biais de permanences d’associations et de professionnels compétents dans le domaine judiciaire.



C’est dans cette optique de mieux faire connaître l’offre de services apportée par les Antennes de Justice d’une part et informer très largement la population sur leurs droits que la Commune de Saint-Paul, en partenariat avec le Conseil Départemental d’Accès au Droit, organise cette journée d’information sur l’accès aux Droits, ce samedi 29 juillet 2017 de 9 heures à 13 heures dans le jardin de l’hôtel de ville.

L’objectif de cette journée est d’offrir aux Saint-Paulois et à tous les réunionnais l’occasion de rencontrer gratuitement toutes les professions oeuvrant dans le domaine de la justice ( notaires, avocats, huissiers…), et permettre ainsi aux usagers d’appréhender les difficultés pouvant paraître insolubles.



Un rendez-vous à ne pas manquer puisque cette journée offre la possibilité à chacun de connaître et de faire respecter ses droits : l’une des composantes essentielles de tout État de droit. Aussi, assurer l’égalité de tous les citoyens devant le droit est une obligation majeure dont l’Etat, les Collectivités locales et le juge doivent garantir la mise en œuvre.

