Journée d'accès au droit à St-Paul: Des professionnels consultables gratuitement

C’est une première à Saint-Paul. Après Saint-Denis, Saint-Pierre, Bras-Panon et Saint-Louis, c'est dans l'ouest que se tiendra la prochaine journée de l’accès au droit. Le rendez-vous est donné dans le jardin de l’hôtel de ville, de 9 h à 13h, ce samedi. Cette action, mise en place par le CDAD (Conseil départemental de l’accès au droit) en partenariat avec la municipalité, est l’occasion pour les administrés de bénéficier gratuitement de conseils de professionnels.



"Ça va apporter un plus à la population", se félicite Joseph Sinimalé lors d’une conférence de presse de présentation de l’événement donnée ce jeudi. Rappelant que trois antennes de justice existent sur Saint-Paul (à La Saline, Plateau-Caillou et dans le centre-ville), le maire poursuit : "L’idée est de faciliter les démarches, afin qu’obtenir des informations ne soit pas un parcours du combattant".



De nombreux secteurs d’activités seront représentés ce samedi. "Il y aura des avocats, des notaires, un huissier, des délégués du défenseur des droits, l’ideom, l’ARAJUFA un géomètre-expert, l'ADIL, l'UCOR, l'UFC Que choisir, un écrivain public", liste Françoise Andro-Cohen, présidente du CDAD et du TGI de Saint-Denis, avec à ses côtés Claude Cazal, coordinateur des maisons de justice. Problèmes familiaux, de logement, surendettement, relations de travail, contrats, responsabilités pénale des mineurs... nombreuses sont les questions sur lesquelles les citoyens pourront être éclairés.



La Réunion bonne élève en matière de points d'accès au droit



Le but de cette journée, et du CDAD plus généralement, "est de restaurer une égalité des citoyens en termes de connaissance de leurs droits", souligne Françoise Andro-Cohen. "Car tous n’ont pas les moyens de consulter, ni même le réflexe de se rapprocher des professionnels".



La Réunion est d'ailleurs bien lotie en matière de points d’accès au droit, fait savoir la présidente du CDAD. "C’est un département qui figure parmi les plus investis en la matière. Le maillage territoriale est très important". En moyenne, ce sont ainsi près de 50.000 personnes qui sont reçues dans les différents relais de l'île. Sur Saint-Paul, ils sont 6.000 administrés à s’en être rapprochés l’an dernier.



"La paix publique dépend aussi des solutions que l’on propose aux gens en amont", tient à souligner la magistrate, convaincue que l’accès au droit réside bien plus dans "l’accès à une solution", que dans l’accès au juge.



Alors qu'une campagne d'information par le biais de flyers a été faite, la municipalité et le CDAD espèrent que les citoyens viendront nombreux pour s’informer ce samedi. Deux autres journées de ce type seront organisées dans l’année. Le lieu et la date restent à déterminer.