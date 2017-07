Journée Outre-Mer Développement: La Réunion priorité de l'édition 2017 à Paris!

Récemment élue "meilleure destination Outre-Mer", l'île de la Réunion démontre qu'elle dispose toujours des ressorts nécessaires à un développement économique durable et générateur d'activité et d'emplois.



"Valoriser l'ensemble des atouts dont dispose La Réunion, renforcer son attractivité auprès des talents partis faire leur cursus dans l'Hexagone et favoriser leur retour sur leur territoire d'origine sont les principaux défis que nous nous sommes fixés dans le cadre de cette 6eme édition de la JOMD", déclare François Brichant, co-fondateur et vice-président de l'évènement.



Aujourd'hui, le départ des talents vers l'Hexagone constitue une réelle problématique pour les entreprises ultramarines qui éprouvent des difficultés à recruter certains profils donnés. En effet, 60% des ultramarins partis en France en mobilité formation professionnelle y vivent toujours six mois après.



Bien qu'ils désirent revenir au sein de leur territoire, les ultramarins n'ont pas toujours de visibilité suffisante sur les emplois qui pourraient leur correspondre sur place. Or, "le retour de ces talents est essentiel pour la vitalité et le dynamisme des Outre-mer et c'est justement l'objectif premier auquel la journée Outre-Mer développement répond et apporte des solutions concrètes", ajoute François Brichant.



Organisée le 18 novembre 2017, la Journée Outre-Mer développement 2017 est l'unique événement économique dédié aux Outre-Mer pour recruter, postuler et comprendre ces territoires ultra-marins.



Cette journée s'attachera notamment à promouvoir la mobilité, l'attractivité et les perspectives de carrière au sein des Outre-mer et à mettre en valeur les grands axes stratégiques à suivre pour favoriser un meilleur développement des Outre-Mer.



François Brichant, co-fondateur et vice-président de l'évènement, est venu à la rencontre des socioprofessionnels et des responsables des ressources humaines de l'Ile de La Réunion pour leur présenter l'évènement et solliciter leur participation le mercredi 28 juin 2017 à l'hôtel Mercure Créolia de Saint-Denis