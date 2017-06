Mail Communiqué Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers 2017: Mettre en valeur le savoir-faire des soldats du feu

Chaque année, la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers permet de mettre en valeur les métiers ainsi que le savoir-faire des soldats du feu.



Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de La Réunion (SDIS 974) organise cette nouvelle édition à l'initiative du Préfet de La Réunion et de Nassimah DINDAR, Présidente du Conseil d'administration du SDIS, en collaboration avec Thierry ROBERT, Député-Maire de la commune de Saint-Leu et le concours de Josselin MYRTHO, Président de l'Union Des Sapeurs-Pompiers de La Réunion (UDSP 974), le samedi 24 juin sur le parvis de la mairie de Saint-Leu de 10h à 16h.



Localement, cette journée de reconnaissance nationale aura un double objectif : informer la population des moyens dont dispose le SDIS 974 pour mener à bien sa mission de service public d'une part et valoriser les sapeurs-pompiers à travers des remises de grades ou de distinctions diverses (médailles,...) d'autre part.



Cette année, la thématique principale sera la promotion des sections Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP).



Des ateliers ludiques et sensationnels



Au cours de cette journée, les visiteurs auront un accès privilégié à des ateliers ludiques et sensationnels, avec une approche pédagogique via les professionnels du secours du SDIS 974 :



- Jeune Sapeurs-Pompiers : informations et démonstrations



- Secourisme : initiation aux gestes qui sauvent (grande cause nationale)



- GRIMP : présentation de matériel du Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP)



- Véhicules opérationnels : Présentation du Laffly (ancien véhicule de secours), du Fourgon Pompe Tonne – Dévidoir Automobile (FPT-DA - nouveauté), du Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes (VSAV), de la Grande Echelle (montée et descente à l'aide d'une nacelle),...



- Présentation de matériel : utilisation du drone dans la reconnaissance des lieux d'interventions inaccessibles (nouveauté).



Plus de 100 pompiers sont mobilisés et 7 engins opérationnels activés.



36 sapeurs-pompiers promus



A 16h00, une cérémonie de remise de galons et du "prix Giacinto Accornero" pour acte de dévouement et de courage exemplaire se déroulera en présence des autorités.



A cette occasion, 36 sapeurs-pompiers seront promus et se verront remettre leur nouveau grade :



- Parmi les 29 sapeurs-pompiers volontaires : 1 médecin-colonel honoraire, 1 commandant, 4 capitaines, 1 infirmier-lieutenant, 1 sergent et 22 caporaux.



- Parmi les 7 sapeurs-pompiers professionnels : 1 commandant et 6 lieutenants



"Cette nouvelle promotion témoigne de la volonté de progression en compétences et de l'implication de ces sapeurs-pompiers dévoués depuis des années à leurs missions de secours en faveur des populations et de protection de leur ile", indique Nassimah DINDAR, Présidente du CASDIS.



Enfin, le "Prix Giacinto Accornero" pour acte de dévouement et de courage exemplaire sera remis, par le Président de l'Union Départemental des Sapeurs-Pompiers, au Sergent-chef Marie Chantal Payet affectée au centre d'incendie et de secours de l'Etang Salé et gravement blessée suite à un accident de la route, survenu en intervention pour un feu de forêt le 26 mai 2016.



"Lors d'interventions, les sapeurs-pompiers doivent faire face à de multiples risques, ils y sont formés et ils en ont conscience sans que cela n'entache d'aucune manière leur motivation à aller au bout de celles-ci", ajoute le Colonel Jean-Marc LOUBRY, Directeur départemental.



Programme détaillé de la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers



10h00: Activation des ateliers (jusqu'à 16h00)



- Jeunes Sapeurs-Pompiers



- Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP)



- Tente Appareil Respiratoire Isolant (ARI)



- Gestes de premiers secours



- Présentation du Drone



- Exposition d'engins : Grande échelle, Laffly, autres véhicules de secours...



11h00: Manœuvre 1 réalisée par les Jeunes Sapeurs-Pompiers (durée 30 min)



13h00: Manœuvre 2 réalisée par les Jeunes Sapeurs-Pompiers (durée 30 min)



15h30: Mise en place de la cérémonie protocolaire



16h00: Début de la cérémonie protocolaire :



- remise de galons



- remise du "prix Giacinto Accornero"

