Journée Internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes à St-Philippe

"La violence faite à l'égard des femmes n'est jamais acceptable, jamais excusable, jamais tolérable".



C'est en adhérant à cette vérité universelle que le Conseil Municipal de Saint-Philippe a participé à la Journée Internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes.



A cette occasion, Saint-Philippe a accueilli le Soroptimist International (SI) Club Ouest Ile de la Réunion le samedi 25 novembre de 9h00 à 12h00 à la salle Henri Madoré pour une projection en avant première du film " JUSQU’À LA GARDE" de Xavier Legrand.



Cette projection a été suivie de moments d'échanges avec les spectateurs présents et des intervenants spécialisés, représentants institutionnels et associatifs.



La rubrique des faits divers locaux et internationaux nous abreuvent trop souvent de drames, menant au désespoir et à la destruction des vies de nombreuses femmes, victimes des comportements les plus intolérables et indignes.



La Mairie de Saint-Philippe a tenu à apporter son plein soutien à cette cause et a émis le souhait que ce genre d'événement se multiplie afin de briser l'omerta qui règne chez les victimes.



Le Maire, Olivier Rivière