Journée Internationale des Droits de l’Enfant - 20 novembre 2017

Le Conseil Départemental célèbre la Journée Départementale des Droits de l’Enfant

C’est le 30 novembre au 'Croc Parc' à l’Etang-Salé que le Département célèbrera cette journée dédiée aux Droits des Enfants. Une journée d’animation avec des activités et des ateliers en famille. Outre les expositions, les ateliers sportifs, les familles pourront se retrouver autour de l’atelier jeunesse et parentalité avec de la peinture, des contes, des plateaux de jeu, un atelier d’écriture, de la psychologie positive… Des stands partenaires permettront de mieux connaître les droits des enfants avec entre autre l’UNICEF, la Police Nationale, l’IRSAM…

A noter que plusieurs animations sont également prévues tout au long de ce mois dans les différents GUT/Maisons Départementales du Département.

"L'enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune, et sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci s'applique à l'enfant lui-même ou à sa famille".C'est le 20 novembre 1959 que la Déclaration des Droits de l'Enfant est adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est plus récemment, en 1996, que le Parlement français a fait du 20 novembre une journée mondiale de défense et de promotion des droits de l'enfant.Pour que toutes ces résolutions puissent avoir un sens, il est important que l'enfant grandisse au sein d'un foyer équilibré et sans aucune violence. Le Conseil Départemental en a fait une priorité de sa mandature 2015-2021. Ainsi, il s'agit avant tout de conforter la cellule familiale. Pour ce faire,le Département a mis en place des dispositifs pour agir le plus en amont possible en renforçant les actions d'accompagnement à la fonction parentale, afin de conforter la place du parent et son rôle majeur dans l'éducation des enfants.La collectivité a ainsi renforcé ses interventions en direction de son public prioritaire, à savoir, l'enfance en danger Pour venir en aide aux enfants en situation de fragilité sociale, un numéro vert (0 800 225 555) a été mis en place garantissant une écoute anonyme et gratuite. Après avoir vérifié les informations transmises, tout sera fait pour l'enfant soit orienté et suivi. Ce numéro vert concerne également les personnes victimes de violences intrafamiliales.Par ailleurs, le 0 800 225 555 permet aussi d'être mis en contact avec le Centre de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP 974). Le CRIP repose sur la loi du 5 mars 2007 qui donne au Conseil Départemental un rôle pivot en matière de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes qu'elle qu'en soit l'origine. Le Centre de Recueil s'appuie sur les services sociaux déconcentrés du Conseil Départemental pour l'évaluation pluridisciplinaire des informations Préoccupantes et la mise en œuvre des mesures d'aides administratives permettant de remédier à la situation.Le Port : 0262 43 43 54 • La Possession : 026222 12 02 • Saint-Gilles les Hauts : 0262 96 98 00 • Saint-Leu : 0262 34 86 00 • Saint-Paul : 0262 45 95 95Saint-Denis I : 0262 41 00 31 • Saint-Denis II : 0262 29 69 70 • Sainte-Marie : 0262 53 40 81 • Sainte-Suzanne : 0262 98 05 90Saint-Joseph : 0262 56 00 02 • Saint-Louis : 0262 91 22 00 • Saint-Pierre I : 0262 96 90 30 • Saint-Pierre II : 0262 49 94 58 • Le Tampon : 0262 27 62 30Saint-André : 0262 40 71 00 • Saint-Benoît : 0262 50 20 00 • Bras-Panon : 0262 51 27 70 • Salazie : 0262 47 68 09 • Plaine des Palmistes : 0262 51 30 62 • Sainte-Rose : 0262 47 21 44