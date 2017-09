Mail Communiqué Journée Internationale de la femme rurale 2017 et 3e trophée des agricultrices





Depuis 2014, la Journée Internationale de la Femme Rurale est célébrée à La Réunion pour mettre en avant le travail de la femme dans le domaine agricole.



Cette année, la Journée se déroulera le 15 octobre 2017 à partir de 10h00 sur l’exploitation d’ Isabelle BOYER, SCEA ELMANIAU au 183 Rue Raphaël Douyere à la Plaine des Cafres, dans la commune du Tampon.



Cet événement sera ponctué de nombreuses animations : démonstration de chien de troupeau tout au long de la journée, mais aussi de tonte de mouton. Des animations sont également pré- vues pour les enfants (Structures gonflables, maquillage, chamboule tout, ...). Comme chaque année, les dames présentes pourront participer au concours du jour : le "Gout’ ta war", un concours gustatif avec de nombreux cadeaux à gagner.



Mais surtout cette Journée Internationale de la Femme Rurale est l’occasion de récompenser les agricultrices en leur décernant le Trophée des Agricultrices de La Réunion.



"Nous invitons toutes les agricultrices à s’inscrire dès maintenant pour tenter de remporter un Trophée. C’est une fierté d’exercer ce métier, et c’est important de faire reconnaître le travail de la femme sur une exploitation agricole", explique Evelyne Robert, Présidente de la Commission des Agricultrices.



Pour remporter le Trophée des Agricultrices, il suffit de remplir un dossier dans l’une des catégories proposées : Savoir-faire, Engagement et Innovation. Les dossiers sont à retirer à la FDSEA au 12 chemin Croix Jubilée - Local 9, 97410 Terre-Sainte, Saint-Pierre, par téléphone au 0262 25 04 02 ou au 0692 75 02 73 ou mail La Commission des Agricultrices et l’Association Féminine pour le Développement Agricole Réunionnais (l’AFDAR) présente la 4e édition de la Journée Internationale de la Femme Rurale et le 3e Trophée des Agricultrices.Depuis 2014, la Journée Internationale de la Femme Rurale est célébrée à La Réunion pour mettre en avant le travail de la femme dans le domaine agricole.Cette année, la Journée se déroulera le 15 octobre 2017 à partir de 10h00 sur l’exploitation d’ Isabelle BOYER, SCEA ELMANIAU au 183 Rue Raphaël Douyere à la Plaine des Cafres, dans la commune du Tampon.Cet événement sera ponctué de nombreuses animations : démonstration de chien de troupeau tout au long de la journée, mais aussi de tonte de mouton. Des animations sont également pré- vues pour les enfants (Structures gonflables, maquillage, chamboule tout, ...). Comme chaque année, les dames présentes pourront participer au concours du jour : le "Gout’ ta war", un concours gustatif avec de nombreux cadeaux à gagner.Mais surtout cette Journée Internationale de la Femme Rurale est l’occasion de récompenser les agricultrices en leur décernant le Trophée des Agricultrices de La Réunion."Nous invitons toutes les agricultrices à s’inscrire dès maintenant pour tenter de remporter un Trophée. C’est une fierté d’exercer ce métier, et c’est important de faire reconnaître le travail de la femme sur une exploitation agricole", explique Evelyne Robert, Présidente de la Commission des Agricultrices.Pour remporter le Trophée des Agricultrices, il suffit de remplir un dossier dans l’une des catégories proposées : Savoir-faire, Engagement et Innovation. Les dossiers sont à retirer à la FDSEA au 12 chemin Croix Jubilée - Local 9, 97410 Terre-Sainte, Saint-Pierre, par téléphone au 0262 25 04 02 ou au 0692 75 02 73 ou mail fdsea974@fdsea-reunion.fr Zinfos974 Lu 69 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Les 360 aires de pique-nique de La Réunion référencées Les Rencontres Notariales s'invitent dans votre commune