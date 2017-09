Journée "Handistraction" ce dimanche à Saint-Benoît

L’association Handistraction Sportive Bénédictine (HSB) organise la 9ème édition de la manifestation "Handistracton", en partenariat avec la commune, ce dimanche, de 8h à 18h, sur le complexe sportif du Bouvet.



Objectifs de cette journée sportive : améliorer les conditions d’inclusion des personnes porteuses de handicap et favoriser les rencontres entre public valide et non valide.



La manifestation réunira des clubs sportifs valides et handisports mais aussi la Fédération Française des Sports Adaptés et les bénévoles de l’HSB qui défileront du siège de l’associatio jusqu’au stade Jean Allane. Là-bas, diverses activités seront proposées, accessibles à tous les publics, même aux enfants.



L’association Atmosphère péi proposera du vélo couché et du modélisme. "Une nouvelle activité adaptée à tout le monde quel que soit le handicap", précise la présidente de l’HSB. L’association d’athlétisme bénédictine STASA proposera des courses en joëlette (avec Nout tout dan sentié), en fauteuil, en vélo pousseur ou tracté.



Le gymnase du Bouvet accueillera des activités comme la Boccia, la sarbacane, le tir à la carabine, le tennis ou le basket. Le public pourra également découvrir le Quadrix, ce fauteuil tout terrain initialement conçu pour les personnes à mobilité réduite.



La journée sera animée par des artistes comme Maroni, parrain de la manifestation, Tambours Bénédictins, Twirling Bâton, Lora, Erika AFT, Radia Séga, Ti Guii La Friim, Audrey Lebeau.



Les inscriptions aux différentes disciplines se feront sur place. Plusieurs centaines de personnes sont attendues.