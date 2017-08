Jour de Sport Santé: Le sport féminin à l'honneur pour la 9ème édition

La 9ème édition de Jour de Sport Santé se tiendra ce dimanche, sur le front de mer de Saint-Paul, de 10h à 17h. La manifestation sera axée cette année sur "le sport au féminin", avec des démonstrations 100% féminines.



"Pour la première fois, nous avons une marraine, et celle-ci a un passé sportif impressionnant", annonce Catherine Paoli, la présidente de l’OMS, lors d’une conférence de presse donnée ce mardi matin. Il s’agit de Sophie Girard, championne de France, d’Europe et du Monde de boxe française, mais aussi membre fondateur de l’OMS.



Dépistage et prévention



"Il est important de maintenir un niveau de pratique physique régulier pour faire face aux tensions de la vie", conseille l'athlète qui est aussi la DGS de Vanessa Miranville, revenue à son poste après un arrêt maladie. "Les femmes doivent souvent composer avec des emplois du temps particuliers, il est important que les pratiques s’adaptent pour leur permettre de faire face aux aléas de la vie de famille", ajoute la sportive de 43 ans pour qui le sport est aussi "un incroyable vecteur de lien social".



"C’est un élément de maintien du capital santé, et il peut même permettre de se soigner", poursuit Yannick Descompois, le directeur de la Jeunesse et des Sports. Des stands de dépistages (diabète, MST), l'EFS (établissement français du sang) et des ateliers de prévention seront d'ailleurs en place, comme chaque année.



Activités en pleine nature et course d'orientation



Alors que la motivation est parfois l'élément manquant dans la pratique d'une activité physique, ce dimanche, les associations tenteront de donner envie aux habitants. De la boxe anglaise à la voile en passant par le rugby, le roller ou la natation, les sports proposés seront nombreux et variés. Au total, plus de 70 activités seront à essayer gratuitement.



"Il y a 225 associations sportives sur Saint-Paul, qui représentent 25.000 licenciés. On estime à 30.000 le nombre de personnes qui pratiquent sans être licenciés ", fait savoir Thierry Martineau, élu délégué au sport. "L’idée est de les amener à venir en club. Ça permet d’évoluer mais aussi de pratiquer son sport dans un cadre sécurisé" .



Le taux de licenciés réunionnais est en effet inférieur à celui de métropole (18,7% contre 25), ce peut s'expliquer en partie par l'importance à La Réunion du sport en plein air, souvent pratiqué sans cadre, souligne Yannick Descompois. C'est pourquoi cette 9ème édition est également axée sur la promotion du sport en pleine nature, avec la mise en avant du site de la cocoteraie de l’Etang. Tir à l'arc, stand-up paddle, kayak et ski-nautique seront à y essayer. Pour relier les deux sites, des marches encadrées seront mises en place et des tuk-tuk électriques mis à disposition. Une course d'orientation animera également cette journée.



"N'oubliez pas votre tenue de sport et votre maillot de bain", prévient la municipalité, qui se prépare à accueillir des milliers de personnes.