Joseph Sinimalé : "J’appelle à une large mobilisation derrière Cyrille Melchior et Fabrice Marouvin"

L’une des leçons à tirer de ce premier tour des législatives est la très faible mobilisation des électeurs tant à Saint-Paul que sur l’ensemble du territoire. L’abstention atteint un score historique. Après la présidentielle, c’est là une nouvelle confirmation de l’aspiration des électeurs à une autre forme d’organisation politique qu’il va falloir rapidement mettre en place. Une confiance qu’il va falloir réinstaurer.



Concernant la 2e circonscription, je note que la députée sortante a perdu près de 20% des voix sur la commune de Saint-Paul, passant de 69,55% des suffrages lors des législatives de 2012 à seulement 50,17% cette fois-ci. Après avoir brillamment été élue dès le premier tour il y a 5 ans, la députée sortante se trouve en ballottage. En même temps, le candidat de la droite progresse. Notre candidat, Cyrille Melchior l’oblige à aller à un second tour.

J’appelle les abstentionnistes du premier tour à se mobiliser dimanche prochain derrière Cyrille Melchior.





Comme partout ailleurs, l’abstention atteint également un niveau record dans la 7e circonscription. Je note néanmoins que la majorité municipale est largement en tête à Saint-Paul. Fabrice Marouvin, le candidat de la plate-forme d’union est qualifié pour le second tour face au député sortant. Pour une large victoire du candidat de la droite dimanche prochain, j’appelle à une mobilisation la plus large derrière notre candidat Fabrice Marouvin